台股跌破月線 新台幣匯價貶破31.1元 再寫逾半年新低

美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素，不敵昨晚美國科技股重挫帶來的壓力，台股14日開盤後重挫逾400點，失守月線；新台幣匯價14日開盤價盤31.06，小升2.1分；但15分鐘之內隨即貶破31.1元，再創逾半年新低，最低匯價為31.13元。

昨天外資台股期貨空單達3萬口之上，並持續獲利了結賣出0050 ETF，再加上美股費半及納指收低，均衝擊今早台股走勢。

匯銀指出，短期利率期貨顯示，市場預估FOMC在12月10日會議上降息的機率一度降至47%，遠低於本周稍早的67%。降息預期滑落，衝擊美國科技股走勢，至於對美元指數的支撐，目前並不明顯。