獨家／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會人事將面臨大異動。圖／本報資料照片
金管會人事再掀搬風。據了解，證期局長張振山、金管會主秘林志吉將在12月退休，張振山擬轉赴證基會擔任董事長，林志吉則赴信託公會擔任秘書長。因兩人皆為12職等以上要職，接任布局與後續連動效應，勢必牽動金管會一整排人事盤。

張振山已在13日高層會議中正式宣布退休。其退休傳聞在市場流傳已久，尤其近期配合亞資中心拍定「亞洲那斯達克」發展藍圖後，被視為階段任務告一段落。

也因證基會前董事長張傳章今年4月轉赴兆豐金後便懸缺多月，在證券圈觀察中，張振山轉任機率極高。

現年62歲的張振山，是典型的「證期局養成」官員。自財政部證期會科長、專委一路歷練至金管會證期局副組長、組長、副局長，並於2020年5月升任局長，橫跨顧立雄、黃天牧與彭金隆三任主委。

外界也關注下一任證期局長誰來接棒。市場點名聲量最高者為副局長高晶萍，若由其出線，證期局內部勢將再次出現一波連鎖調整。

同步規劃退休的還有現年59歲的金管會主秘林志吉，預計12月轉赴信託公會接任秘書長；原秘書長呂蕙容將轉戰聯合信用卡中心接任總經理。原總經理林棟樑則退休。

近年金管會外部機構的專業人才需求旺盛，也讓主管層退休後的「外部補位」成趨勢。

金管會近年因多項新政推動與組織調整，內部人事盤持續滾動。創新處長胡則華轉任證交所後，其職缺迄今未補，這次又新增主秘職缺，使各局處人事配置再度面臨全盤調整需求。

林志吉歷任財政部金融局科長、銀行局科長、專委、副組長，曾任保險局壽險監理組長、金管會綜規處副處長與處長等，資歷深厚。

自2020年7月回鍋銀行局任副局長、2025年2月轉任主秘，是金管會少見跨銀行、保險、綜規三領域皆具深度經驗的主管，也因此多年來多次在「可能調任名單」上被點名。如今選擇提前退休，轉戰周邊單位。

值得注意的是，自2024年7月以來，金管會已出現五波大規模人事異動，累計已有13位一級主管調整，是近年罕見的人事密度。

金管會 退休 市場
