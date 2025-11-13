國泰金參與COP30 李長庚籲共創氣候自然摩爾定律

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）正在巴西貝倫市（Belem）舉行，國泰金總經理李長庚在世界氣候高峰會開場，鼓勵全球共同創造「氣候與自然的摩爾定律」，呼籲資金快速成長、投入氣候與自然領域，成為氣候工業革命的推動力。

COP30在巴西貝倫盛大登場，今年以熱帶雨林與自然保育為核心議題之一，象徵全球氣候行動邁入以自然為本的新階段。

國泰金今天晚間發布新聞稿，國泰金控繼12日於COP30官方主場藍區，率台灣金融業之先舉辦藍區會議「全球與區域觀點：擴大亞太氣候金融與投資規模」。李長庚擔任COP30重要周邊會議「世界氣候高峰會及投資界COP」的開場講者，以「從亞馬遜走向世界—開啟永續實踐的新時代（From the Amazon tothe World – Scaling a New Era of Delivery）」為題，盼攜手各界共同創造「氣候與自然的摩爾定律」。

李長庚已經連3年受邀擔任世界氣候高峰會開場講者，李長庚透過錄影影片分享，今年適逢巴黎協定生效屆滿10週年，並以半導體產業中著名的摩爾定律（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍），提出當前全球課題是共同創造氣候與自然的摩爾定律，鼓勵加速擴大對氣候與自然領域的投入，讓規模化、可商業化、具投資性的永續解方遍地開花。

儘管面對極端氣候挑戰，李長庚仍看見全球永續轉型的希望與機會，發表4大趨勢看法。第1，永續資本持續投入，愈來愈多投資人積極尋找能兼顧長期回報與氣候及自然價值的投資機會，根據聯合國環境規劃署（UNEP）資料，私部門對自然的投資已突破1020億美元，但資金缺口仍在，代表還有巨大潛力等待更多利害關係人加入。

第2，過去被視為「難減碳部門」的鋼鐵、水泥和汽車產業，已開始建立可被複製的脫碳路徑，產業也在突破中。第3，新的商業模式正在崛起，再生農業、循環供應鏈、混合金融等，不僅獲得市場驗證，也累積具代表性的成功案例。

第4，全球南方（Global South）的創新聲音日益茁壯，從巴西的亞馬遜治理、非洲的社區金融，再到亞洲的藍色債券，證明全球南方不再只是被動受援者，也能是主動引領者。

在世界氣候高峰會開場致詞尾聲，李長庚呼籲，當下一次熱浪來襲、洪水再現、糧食與水資源再度面臨壓力時，希望不只看見問題，更將解方送往最需要的地方。唯有全球齊心協力，才能讓氣候與自然的摩爾定律成真。

國泰金控指出，作為永續領航者，已在綠色金融、基礎設施、普惠金融及氣候相關融資領域投入逾500億美元，歷年來積極參與氣候行動100+、CDP碳揭露等國際投資人倡議，展現金融力量加速氣候轉型的決心。