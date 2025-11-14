玉山銀奪傑出綠色金融獎

第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」昨（13）日舉行頒獎典禮，由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與證券期貨周邊單位共同舉辦，玉山銀行連續兩年獲頒「傑出綠色金融獎」殊榮，並為本屆唯一獲獎銀行，肯定玉山在永續金融發展上的努力及貢獻。

玉山表示，堅守初心，將永續理念融入金融專業與創新服務，持續投入永續發展債券市場，並協助國內外機構籌措永續資金，提供更全面的專業服務及永續轉型計畫。自2017年發行國內首批綠色債券起，每年發行永續發展債券，截至2025年已累計發行20檔，發行金額約300億元，為本國銀行中發行規模最大、檔數最多者。在產品創新上，2023年響應金管會財富管理新方案，推出國內首創將高資產顧客財富管理商品與永續發展連結的外幣結構型綠色金融債券。2024年發行首檔兼具再生能源、生物多樣性與農林保育項目的永續發展債券，於推動永續投資時同步展開生物保護、復育的行動，以響應全球生物多樣性議題。

玉山秉持成為「綜合績效最好、也最被尊敬的金融機構」理念，深信唯有與顧客共同努力，才能實現永續願景。自2021年起，已連續五年發起「玉山ESG永續倡議行動」，今年以人才培育與科技賦能為主題，號召國內外優質企業、醫療院所、AI機構及頂尖大學共同響應，期望透過人才培育與科技賦能，提升營運效能及整體競爭力，加速落實永續轉型，強化台灣長期永續競爭力。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示：「一個好的ESG策略，就是一個好的發展策略」，玉山將透過金融力量，履⾏永續⾦融先⾏者的責任，提供企業、個人多元的永續金融產品與服務，從獲利、競爭力到影響力，協助顧客進行永續轉型，成為顧客永續的靠山與最佳夥伴。深信藉由政府與金融機構的引領合作，一定能匯聚成影響世界的正面力量，共同攜手共創永續未來，讓社會更好，讓台灣更好。