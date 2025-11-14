中華開發資本助地方創生

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
開發資本以公私協力形式支持地方創生，連續三年共發出千萬獎勵金。後排左四起為經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、中華開發資本總經理南怡君。中華開發資本／提供
開發資本以公私協力形式支持地方創生，連續三年共發出千萬獎勵金。後排左四起為經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、中華開發資本總經理南怡君。中華開發資本／提供

凱基金控（2883）子公司中華開發資本自2023年起，延續國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，以公私協力形式支持地方創生，三年來共發出1,000萬元獎勵金，並結合開發資本超過65年的投資經驗、產業網絡與凱基金控集團資源，從獎勵金、經營培力到市場連結，全方位陪伴地方團隊成長與轉型。

今年入選開發資本地方創生獎勵金的團隊共有14組，包括土鍋飯糰好米工作室、賀紳有限公司、郡碩農創有限公司、乳禾食農創經營有限公司、迎蜂有限公司、樸植作工作室及黃記茶園等七個新團隊；另外還有七組團隊前兩屆入選而再次獲得獎勵金的土者土者女子工作室、天禾日有限公司、阪豚國際有限公司、破竹工作室、御鼎興柴燒醬業有限公司、貓兒干有限公司、霧鹿奇途工作室。

開發資本以「還沒完，一齊相挺。來陪伴，多走一哩」作為國發會獎勵青年投入地方創生行動計畫的延續方案，最重要的目的是在公部門資源的基礎上，引入企業思維與行動，提供多元型態的支持。今年開發資本首度在新團隊之外，邀請前兩年入選團隊回流提案，以精進計畫深化經營策略與模式，期待陪伴團隊再走一哩路，邁向永續經營。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本以企業角色進入地方創生的場域，所能帶給團隊的除了獎勵金，更重要的是企業端的資源串連、專業建議及實際合作契機。因此，今年特別邀請和開發資本共同設立以民生消費及數位化供應鏈為投資主軸的「新越開發基金」的新光三越一起擔任評審，從消費市場龍頭與品牌通路的角度、以及卓越數位轉型的經驗，給予期待打入市場的地方創生產品具體回饋。

國發會表示，除資金與培力資源外，亦持續串聯多元通路、企業ESG、人脈網絡，協助地方創生團隊持續拓展發展潛能，邁向更具地方韌性與永續的經營之路。對於開發資本投入獎勵金及資源，抱持支持及樂觀其成的態度。

團隊 永續
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

來台10年拿到永久居留證！金針菇準備幹大事

外傳關稅投資額介於日韓之間 行政院最新說明出爐

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

林岱樺初選登記改由幕僚代辦 留高雄勘查防災工程

相關新聞

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

日圓兌美元近日貶破1美元兌155日圓大關，創下9個月來新低。展望後續，國銀分析，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導...

金融業年砸448億拚FinTech

金融業掀金融科技投資熱潮。金總預估2025年全年金融業投入金融科技將暴增至448.4億元，年增逾四成寫新高。銀行業貢獻占...

玉山銀奪傑出綠色金融獎

第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」昨（13）日舉行頒獎典禮，由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與證券期貨周邊單...

中華開發資本助地方創生

凱基金控子公司中華開發資本自2023年起，延續國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，以公私協力形式支持地方創生...

金彝獎傑出企業領導人才獎 第一金證陳致全拿下殊榮

證券期貨業最高榮譽第18屆金彝獎於昨（13）日舉行頒獎典禮，第一金證券董事長陳致全榮獲傑出企業領導人才獎。陳致全表示，非...

金彝獎傑出企業領導人才獎 華南永昌證黃進明受肯定

被譽為國內證券期貨界奧斯卡獎的金彝獎於13日盛大頒獎，華南永昌證券董事長黃進明榮獲「傑出企業領導人才獎」。黃進明表示，得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。