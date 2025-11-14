國壽攻物流砸45億元獵地 預估投資報酬率3%以上

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控13日代子公司國泰人壽公告取得台南市新市區大營段土地。圖／國泰金控提供
國壽積極獵地蓋倉儲出租，賺取穩定收益，國泰金控（2882）昨（13）日代子公司國泰人壽公告取得台南市新市區大營段土地，鄰近台南科學園區一帶，交易金額達45.51億元，總面積超過2萬坪，將分四期進行付款。國壽指出，為了長期資產布局和不動產投資報酬考量而投資此案，主要用於買地蓋物流倉儲，預估投資報酬率有3％以上。

國壽13日經董事會同意購置國內不動產，並於同一天交易共15筆位於台南科學園區周邊大營段的土地，總面積約68,384平方公尺，折合坪數約20,686.16坪。此次土地取得是以市場行情和不動產估價師的估價報告作為參考資具，估價金額分別為麗業不動產評估的47.58億元，以及中泰不動產評估約47.87億元，最終交易金額為45.51億元。

國泰人壽2024∼2025年投資國內不動產
該不動產投資案付款方式分四期進行，第一期付款4.55億元、第二期9.10億元、第三期27.31億元、第四期4.55億元。國壽表示，這筆不動產投資案的主要目的是購買土地用來自建倉儲，出租給物流公司使用，還有部分會建為廠辦出租，經評估報酬率有3%以上，預計五年內完工。因倉儲與其他不動產類型相比，投報率表現優異，因此近年的不動產投資案多為自建物流倉儲出租賺取租金收益用。

除了這筆交易，國壽去年8月7日還有取得桃園中壢區三座屋段和環東段等兩筆不動產，前者有43筆土地、總面積1,255.48坪，交易金額達2.79億元，後者有31筆土地，共1,405.01坪，交易金額約2.1億元，兩筆案件因屬一年內同一開發計畫之不動產，故合併公告。

另一筆在去年10月1日國壽取得桃園市觀音區忠愛段的土地約13,724.425坪，交易金額達27.2億元，合計2024年迄今，國壽已經在國內不動產市場砸下77.6億元，以長期出租收益為獲利來源。

不僅國壽偏好投資倉儲，壽險公會副理事長莊中慶日前也曾在「引導大眾資金投入公共建設論壇」提到，壽險業者普遍認為資料中心和倉儲等，都是看好可長期投資的不動產標的。

相關新聞

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

日圓兌美元近日貶破1美元兌155日圓大關，創下9個月來新低。展望後續，國銀分析，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導...

金融業年砸448億拚FinTech

金融業掀金融科技投資熱潮。金總預估2025年全年金融業投入金融科技將暴增至448.4億元，年增逾四成寫新高。銀行業貢獻占...

玉山銀奪傑出綠色金融獎

第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」昨（13）日舉行頒獎典禮，由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與證券期貨周邊單...

中華開發資本助地方創生

凱基金控子公司中華開發資本自2023年起，延續國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，以公私協力形式支持地方創生...

金彝獎傑出企業領導人才獎 第一金證陳致全拿下殊榮

證券期貨業最高榮譽第18屆金彝獎於昨（13）日舉行頒獎典禮，第一金證券董事長陳致全榮獲傑出企業領導人才獎。陳致全表示，非...

金彝獎傑出企業領導人才獎 華南永昌證黃進明受肯定

被譽為國內證券期貨界奧斯卡獎的金彝獎於13日盛大頒獎，華南永昌證券董事長黃進明榮獲「傑出企業領導人才獎」。黃進明表示，得...

