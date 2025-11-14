壽險匯率會計調整 訂配套

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險公會研擬提出匯率會計調整方案，引發正反兩派不同意見。聯合報系資料照
壽險公會研擬提出匯率會計調整方案，引發正反兩派不同意見，為了強化壽險業資本，壽險公會進一步提出強化資本配套措施，除了原先提存的1.5%外匯價格變動準備金，再額外增提，其中，稅前盈餘提存5%至外準金，稅後純益亦提存5%至特別盈餘公積，進一步強化壽險公司面對匯率波動的韌性與資本穩健性。

壽險業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。為因應外匯避險成本長期居高不下、匯率波動對財報影響過大的問題，壽險業正積極尋求制度性解方，而壽險公會日前討論四大匯率會計調整方案中，以「AC債券攤銷法」最受支持，若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，降低衍生性商品，無需實際支出在沒有必要的避險，如此一來也可穩定財報波動，又不影響淨值。

壽險公會擬提兩大強化資本配套措施
壽險公會評估，當初設計外準金制度已有充份考量，將所節省的避險成本支出提存至外準金及特別盈餘公積，舉例來說，現在衍生性商品NDF（無本金交割遠期外匯）的成本約3%，以100億元來計算，一年就要付3億元在這上面，依現行制度，若是節省下來，其中1.5億元會提到外準金、另外1.5億元會提到特別盈餘公積，3億元都留在公司，用來強化準備金或是淨值。

但為了解決長期結構性的問題，強化公司的資本結構，壽險公會將提議額外強化措施，第一，將稅前盈餘提存部分至外準金，至於是不是5%，仍未定案，此舉可讓外準金更加充裕，即使日後匯率有波動亦可因應，同時強化壽險公司償付能力。

第二，當年度稅後純益增加提存至特別盈餘公積的比例，現行提列為10%，目前規劃增提5%，也就是提列15%至特別盈餘公積。雖然可能影響未來配息，但可強化淨值，解決幣別錯配的問題，讓壽險公司長久經營。

金管會先前指出，壽險業過去十年投入避險工具換匯成本達新台幣2兆元，而2024年壽險業避險成本更是高達3,851億元，改寫歷史新高。

儘管各家業者的避險金額不同，但壽險業者推估，此次匯率會計調整方案應可降低避險比率10%至20%左右，保險局過去曾推估，若避險比率下降10％，約每年可省下避險工具成本逾490億元，若下降20％則每年可省逾980億元。

壽險業 匯率 衍生性商品
