中小企資金需求熱！國銀前三季新增放款4,329億元 逼近全年目標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會2025年9月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆7,709億元，單月631.6億元寫史上同期第四大，累計前九月新增放款4,329億元，已達全年目標4,600億元的94%。金管會認為，全年應可達標。

銀行局副局長張嘉魁說，9月單月大增631.6億元，有兩大主因：一，中小企業因應季底營運周轉金增加；二、企業貿易融資和購置動產與投資增加。9月月增額僅次於2024年、2021年和2009年同期。

累計前九月新增放款4,329億元，已達去年全年新增放款5,716億元的75%，若第4季動能不墜，有機會超車去年全年，拿下年度排名第四大。

銀行圈觀察第4季多空交錯，利多是中小企業轉型需求、實質周轉金增加、及AI產業鏈融資需求續熱，但變數是關稅恐衝擊出口、減緩投資成長動能。

整體來看，全年達到新增4600億元目標值有望，能否站上逾5,700億元，一舉超車去年全年新增量，則需觀察。

金管會13日公布9月底國銀對中小企業放款狀況。回顧今年各季，今年首季新增放款量737億元，第2季放款量成「V型」翻轉，季增1,573億元，第3季利空出盡，放量大增2,019億元。

累計前九月新增放款4,329億元，是史上同期第五大。僅次於2020年、2021年、2022年和2024年。

在市場競逐方面，前九月新增放款前五大清一色為民營銀行，中信銀以552億元穩居冠軍，北富銀473億元與玉山銀465億元相互競逐，台新銀455億元緊追在後，顯示民營銀行積極卡位、競逐中小企市場，第五大合庫397億元是唯一擠入前五大的公股行庫。

中小企業 金管會
