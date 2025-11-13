國泰人壽砸45億元於南科周邊買地 瞄準倉儲與廠辦租金商機

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控（2882）13日代子公司國泰人壽公告取得台南市新市區大營段土地，鄰近台南科學園區一帶，交易金額達新台幣45.51億元，總面積超過2萬坪，將分四期進行付款。圖／國泰人壽提供
國壽積極獵地蓋倉儲出租，賺取穩定收益，國泰金控（2882）13日代子公司國泰人壽公告取得台南市新市區大營段土地，鄰近台南科學園區一帶，交易金額達新台幣45.51億元，總面積超過2萬坪，將分四期進行付款。國壽指出，為了長期資產布局和不動產投資報酬考量而投資此案，主要用於買地蓋物流倉儲與廠辦出租，預估投資報酬率有3％以上。

國壽13日經董事會同意購置國內不動產，並於同一天交易共15筆位於台南科學園區周邊大營段的土地，總面積約68,384平方公尺，折合坪數約20,686.16坪。此次土地取得是以市場行情和不動產估價師的估價報告作為參考資具，估價金額分別為麗業不動產評估的47.58億元，以及中泰不動產評估約47.87億元，最終交易金額為45.51億元。

該不動產投資案付款方式分四期進行，第一期付款4.55億元、第二期9.10億元、第三期27.31億元、第四期4.55億元。國壽表示，這筆不動產投資案的主要目的是購買土地用來自建倉儲，出租給物流公司使用，經評估報酬率有3%以上，與其他不動產類型相比，投報率表現優異，因此近年的不動產投資案多為自建物流倉儲出租賺取租金收益用。

除了這筆交易，國壽去年8月7日還有取得桃園中壢區三座屋段和環東段等兩筆不動產，前者有43筆土地、總面積1,255.48坪，交易金額達2.79億元，後者有31筆土地，共1,405.01坪，交易金額約2.10億元，兩筆案件因屬一年內同一開發計畫之不動產，故合併公告。

另一筆在去年10月1日國壽取得桃園市觀音區忠愛段的土地約13,724.425坪，交易金額達27.20億元，合計2024年迄今，國壽已經在國內不動產市場砸下77.6億元，以長期出租的租金收益為獲利來源。

