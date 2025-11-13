拚接軌強化體質 國壽擬發10億美元海外債

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

衝刺接軌IFRS 17和新一代清償能力制度，壽險公司卯起來發債！國泰人壽13日董事會決議透過在新加坡設立的100％持有之SPV（特殊目的公司）以公開募集的方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限10億美元，光是今年新光人壽、富邦人壽、南山人壽就已在海外發債17.03億美元，若加計去年和國壽這筆10億美元發債計畫，共計有43.23億美元。

國壽13日於董事會通過決議透過新加坡SPV發行10億美元次順位債，目的是維持接軌IFRS17及新一代清償能力制度後資本水準之穩定性，並維繫海外籌資管道及次級市場活絡性。國壽表示，目前尚未訂定發行時間，僅先取得董事會授權額度、報主管機關核准後，視市場狀況一次或分次發行。

回顧近一、二年，壽險業為接軌新制、強化資本結構而積極發債，但因國內債市胃納量較小，已有四壽險業者轉向透過SPV進行海外發債，像是新光人壽今年6月發行4億美元10年期次順位債，票面利率6.95％、收益率7.09%，吸引逾14億美元超額認購；富邦人壽9月亦透過新加坡SPV發息6.5億美元10.25年期債券，票面利率5.45%，獲得19億美元的3倍超額認購。

南山人壽則是今年海外發債動作最積極者，9月10日成功定價3.95億美元15.5年期次順位資本債後，11月再度以同券次增發2.58億美元，創下台灣壽險首宗同券次增發的紀錄，最終訂單簿達9億美元、超額認購3.5倍。

相關新聞

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

日圓兌美元近日貶破1美元兌155日圓大關，創下9個月來新低。展望後續，國銀分析，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導...

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大...

國泰人壽砸45億元於南科周邊買地 瞄準倉儲與廠辦租金商機

國壽積極獵地蓋倉儲出租，賺取穩定收益，國泰金控（2882）13日代子公司國泰人壽公告取得台南市新市區大營段土地，鄰近台南...

熱錢流出！新台幣連3貶 終場收31.081元改寫逾半年新低

外資持續提款台股並匯出，導致新台幣貶勢延續，今天盤中一度跌破31.1元價位，不過央行尾盤出手調節，貶勢收斂，終場收在31...

周轉金和投資需求帶動 國銀中小企放款前九月已達標94%

金管會公布中小企業放款最新統計指出，截至114年9月底止，國銀對中小企放款累計達10兆7709億元，較上月底增加631....

國泰金17:30召開重訊記者會 國泰人壽副總經理出面說明

國泰金（2882）13日17時30分於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧...

