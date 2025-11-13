拚接軌強化體質 國壽擬發10億美元海外債

衝刺接軌IFRS 17和新一代清償能力制度，壽險公司卯起來發債！國泰人壽13日董事會決議透過在新加坡設立的100％持有之SPV（特殊目的公司）以公開募集的方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額上限10億美元，光是今年新光人壽、富邦人壽、南山人壽就已在海外發債17.03億美元，若加計去年和國壽這筆10億美元發債計畫，共計有43.23億美元。

國壽13日於董事會通過決議透過新加坡SPV發行10億美元次順位債，目的是維持接軌IFRS17及新一代清償能力制度後資本水準之穩定性，並維繫海外籌資管道及次級市場活絡性。國壽表示，目前尚未訂定發行時間，僅先取得董事會授權額度、報主管機關核准後，視市場狀況一次或分次發行。

回顧近一、二年，壽險業為接軌新制、強化資本結構而積極發債，但因國內債市胃納量較小，已有四壽險業者轉向透過SPV進行海外發債，像是新光人壽今年6月發行4億美元10年期次順位債，票面利率6.95％、收益率7.09%，吸引逾14億美元超額認購；富邦人壽9月亦透過新加坡SPV發息6.5億美元10.25年期債券，票面利率5.45%，獲得19億美元的3倍超額認購。

南山人壽則是今年海外發債動作最積極者，9月10日成功定價3.95億美元15.5年期次順位資本債後，11月再度以同券次增發2.58億美元，創下台灣壽險首宗同券次增發的紀錄，最終訂單簿達9億美元、超額認購3.5倍。