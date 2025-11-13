金管會預告修正保險業財報準則 新增四大比率強化IFRS 17下資訊揭露

金管會為配合我國自2026年起正式實施國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），並參考國際接軌經驗，預告修正《保險業財務報告編製準則》，以提升財務資訊揭露品質與可比性。本次修正共計調整四條條文、修正三個報表格式並刪除一個格式，新增多項壽險業關鍵財務比率分析指標。

金管會保險局主秘古坤榮指出，IFRS 17改變了保險業損益結構與盈餘認列方式，為反映保險本業績效與新合約價值，本次修正增訂四項核心指標，包括：「保險服務結果對稅前純益比率」、「合約服務邊際釋放對保險服務結果比率」、「新合約之合約服務邊際比率」及「新合約虧損性合約損失比率」，讓投資人與市場能更清楚掌握壽險公司經營績效。

保險局說明，新增的「保險服務結果對稅前純益比率」可反映保險本業在整體稅前獲利中的貢獻；「合約服務邊際（CSM）釋放對保險服務結果比率」則揭示保險服務收益中，有多少來自CSM釋放，藉以衡量保險商品銷售對公司獲利的實質貢獻；「新合約之合約服務邊際比率」以新合約CSM占預期未來現金流入現值的比例，評估新契約的價值創造能力；而「新合約虧損性合約損失比率」則反映新合約若有虧損，對整體財務的影響程度。

保險局指出，這些指標多為國際主要市場實務上觀察保險業經營成果的重要參考，將統一揭露於財報附表格式第16號中。由於各公司需依新制度重編財務報表，相關資訊預計將自2026年年度財報呈現，即投資人最快於2027年3月可見到新增的指標具體成果。

保險局補充說明，上次修正IFRS 17相關規範是在2023年11月，當時國際剛接軌，實務經驗仍有限。經過一年多運作後，金管會參考四大會計師事務所意見，彙整各界關注的指標，進一步優化財報格式，讓投資人能更全面了解壽險業績效來源。此外，本次修正亦比照證券發行人財報編製準則於今年3月修訂版本，酌修文字並刪除主要股東資訊，確保規範一致性。

為廣納意見，金管會已預告本次修正草案，並將於行政院公報及金管會網站同步刊登總說明與條文對照表。各界如有建議，可於公告翌日起30日內，至金管會「主管法規查詢系統」的「草案預告」專區陳述意見，以利修正方向更臻周延。

金管會表示，未來將持續滾動檢討相關會計及揭露制度，讓我國保險業財務資訊更透明、可比較性更高，並與國際接軌，強化市場對保險業經營成果的信任與理解。