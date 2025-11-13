金管會發布《數位金融服務包容性指引》 2026年度納入永續評鑑指標

為營造多元、公平、具包容性與可及性的數位金融環境，金管會13日發布《數位金融服務包容性指引》，引導金融機構、周邊單位及相關公會等（統稱數位金融服務提供者），在設計與提供數位服務時更關注不同族群的使用需求，提升數位金融的可近性與信任度，指引涵蓋「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」三面向，目前規劃自明年度起將其納入評鑑指標，以鼓勵業者依循。

金管會指出，指引內容以行政指導性質為主，鼓勵金融業依據自身業務特性、規模與客群差異，循序導入包容性設計。在「以人為本」部分，金管會建議業者了解使用者的差異化需求與偏好，設計簡潔易用的操作流程，並在上線前進行測試與調整。未來也鼓勵業者逐步導入無障礙網頁設計，長期以官方入口網站取得全網站無障礙標章為目標，減少身心障礙者或高齡者在使用過程中的障礙。

「促進公平性與可及性」方面，指引希望金融服務能兼顧樂齡者、身心障礙者以及對數位操作不熟悉的民眾，提供簡單、可負擔且無歧視的服務體驗。金管會也鼓勵業者以負責任的態度開發創新金融應用，擴大服務覆蓋範圍、降低排他性，讓更多民眾能安心使用數位金融。

在「監測評估與持續精進」部分，金管會建議業者應定期蒐集使用者及利害關係人意見，掌握新興科技與市場趨勢，適時滾動調整服務內容，確保數位金融介面與操作流程符合實際需要。

金管會創新處副處長施宜君表示，指引彙整外界77則意見後修訂完成，針對共通性意見調整兩項重點，其一是「無障礙標章」的導入，外界期待不僅侷限於「金融友善專區」，而是整體網站皆可無障礙使用；考量金融機構系統與規模差異，未來將採「分階段導入」方式推動。其二則是在指引前言中明確說明性質為行政指導，避免業者將「最佳案例」誤解為最低要求。

施宜君指出，指引後續將作為永續金融評鑑的重要參考項目，預計於2026年度納入金融業永續評鑑指標中，適用對象涵蓋銀行、保險、證券等各業別，甚至金融周邊機構與公會，如有對外網站，也將鼓勵逐步採用包容性設計。

金管會表示，金融業是信任的產業，而信任不僅來自資金的安全，更深植於具有溫度的服務。數位金融服務提供者若願意多花心力關注民眾的需求，用心完善服務各項細節，就可獲得更多信任與肯定。金管會近期透過台灣集中保管結算所及台灣金研院委託辦理的數位金融服務滿意度調查結果顯示，民眾關心安全性、多元應用場景、友善介面與操作、金融科技創新等議題，在本指引內容也多有涉略，值得數位金融服務提供者關注與推動。

金管會未來將持續與金融業、金融周邊單位及相關部會或機構合作，因應社會發展及民眾需求，適時滾動檢討並強化相關政策措施，期能共同打造以人為本、兼顧安全與便利的數位金融環境。