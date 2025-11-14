金彝獎傑出企業領導人才獎 華南永昌證黃進明受肯定

被譽為國內證券期貨界奧斯卡獎的金彝獎於13日盛大頒獎，華南永昌證券董事長黃進明榮獲「傑出企業領導人才獎」。黃進明表示，得獎不僅是個人榮耀，更是對華南永昌證券全體同仁的支持與鼓勵，因為有團隊的同心協力，才能在數位轉型、風險管理與永續發展上，持續走在市場前端。

近年來華南永昌證券持續精進客戶服務、落實公平待客，推出台美股定期定額、65樂齡服務專線、股市小學堂、改善數位落差的介面設計等措施，讓不同社經背景的投資人穩健理財，實現金融友善；同時積極防詐，成功阻止客戶被詐騙。今年在金管會「公平待客原則評核」中，再度名列綜合券商前25%佳績。

在數位金融創新上，「華南e指沖」App以行動投資為核心，讓用戶以手機即可享受法人大戶等級的交易體驗。App內建ETF成分股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖等功能，協助投資人即時掌握市場脈動、快速反應，今年更榮獲國家品牌玉山獎全國首獎。

華南永昌證券近年持續提升公司營運基礎，投入資訊系統與安全建設，擴充主機設備、強化自動化流程，並改善營業據點及辦公空間，讓工作環境更舒適、服務更貼近客戶。跨部門協作與制度性改善，使客戶申訴案件顯著下降，流程更簡化、回應更即時，團隊能以更高效率提供精準服務。

華南永昌證券推動全面組織再造與數位轉型，營收與獲利連年穩健成長。黃進明指出，由全台分公司及營管部的密切協力，更有後勤與資訊團隊支援，確保業務順暢運作與客戶體驗無縫接軌。未來將以更大的熱情攜手全體同仁，打造穩健敏捷、具全球視野的券商平台，實踐客戶、股東與社會三方共好。

此獎項彰顯華南永昌證券「以客為尊、專業至上、誠信經營、永續發展」的核心價值，代表公司深化數位轉型、落實公司治理與永續經營的成果。