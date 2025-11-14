金彝獎傑出企業領導人才獎 第一金證陳致全拿下殊榮

證券期貨業最高榮譽第18屆金彝獎於昨（13）日舉行頒獎典禮，第一金證券董事長陳致全榮獲傑出企業領導人才獎。陳致全表示，非常榮幸獲得金彝獎，感謝評審的肯定，這份獎項不僅是個人榮譽，更是對公司所有同仁及經營團隊莫大的肯定。

陳致全2021年就任後，確立數位轉型及三大業務均衡發展方向，並獲得母公司第一金控（2892）全力支持。在數位轉型部分，持續擴大基礎設備投資，包括更新核心交易系統、第一銀行iLeo數位引流、升級各類業務系統等；並領先同級券商設置資安長，成立數位發展事業群，加快公司的數位轉型。

第一金證券資本規模屬中型券商，近年積極調整體質，包括複委託、不限用途借貸、借券等業務快速成長，挹注通路收益，公司整體獲利結構日益穩健，上任首年公司創下每股純益（EPS）2.43元，為公司創立30多年來最高紀錄，2023年、2024年每股稅後純益（EPS）分別創下歷史第三及第二高，近年整體營運績效達到歷史最高峰。

在經營績效持續提升下，第一金證券依循第一金控打造幸福職場的方針，將經營成果分享給員工，薪酬福利明顯提升，包括四年來累計調薪幅度超過一成，大幅提高員工紅利比率、開辦員工持股信託、調高健檢補助、調高結婚與生育補助等，公司內部不記名的員工滿意度普查亦連年提升，顯見組織及文化改變得到員工認可。

陳致全指出，未來任重道遠，將持續以金融創新、科技轉型、永續發展為根本，秉持「提供超越客戶預期的金融理財服務」服務理念，促進客戶財富富足、員工幸福、公司永續成長，並為台灣資本市場的蓬勃發展貢獻己力。