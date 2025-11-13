金總：金融業瘋砸448億元拚科技轉型 銀行領頭、保險業衝最猛

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業金融科技投資熱潮。金總預估2025年全年金融業投入金融科技將暴增至448.4億元，年增逾四成寫新高。銀行業貢獻占比73%最高，保險業年增74%成長動能最強。金融業正全面強化數位基礎與創新應用，金融科技已成金融業轉型核心引擎。

金總13日公布2024年金融業金融科技調查及2025年全年預估展望。金融科技區分四大面向，一、投資經費和用途，二、人力配置，三、合作情形與重點領域，四、專利申請與通過狀況。

首先，2024年金融科技投資總額315.4億元，年增8.5%，2025年預估攀升到448.4億元、年增42%寫史上新高。

進一步分各業別觀察，2024年銀行業投資占比達76%，仍是主力來源；證券期貨業與保險業分別占13%與10%。

值得注意的是，金總預估2025年銀行業占比略降至73.4%，保險業則提升至12.4%，顯示壽險與產險公司積極擴大科技投入，轉型腳步明顯加快。

在經費用途的投入結構上，2025年金融業在「金融科技系統及軟硬體」支出預估377.9億元，占比高達84%，較前一年增加13個百分點，顯示金融業者正集中火力升級內部系統、雲端架構與資安環境。

相較之下，轉投資金融科技公司比重大幅下降，預估2025年僅3.2億元、占比不到1%，遠低於2024年的38.8億元。

業者認為，這顯示金融業已從早期以投資股權布局金融科技，轉向強化自建系統、導入AI、區塊鏈及雲端架構等「內建式創新」。

第二，人力配置方面，2024年金融科技專責人員已達1.64萬人，年增2,070人，占整體員工比重由4.65%提升至5.2%，其中銀行業占2/3強，顯示金融科技已滲入各業務線成為營運核心。市場預估2025年仍會持續增加。

第三、金融業與科技業合作頻率持續上升。2025年預估1,735家次、年增11.2%。合作重點集中「資訊整合與聚合平台」、「法遵科技」與「資安解決方案」，顯示業者在提升營運效率與防禦風險上投入更深。應用範圍涵蓋AI智能理財、保險科技與數位資產。

第四、金融業專利布局同步擴張。2024年申請專利1,317件、年增11%；通過1,379件、年增18%，主要仍集中銀行相關領域，反映金融業強化自主研發與智慧財產保護的策略。

金融總會指出，未來將持續推動金融科技創新園區2.0，並成立「金融科技產業聯盟」，以工作圈機制整合產業資源、加速落地應用。

業者認為，金融科技發展已從「數位轉型」邁入「創新深化」階段，未來幾年將成為金融業競爭力與永續發展的關鍵推手。

