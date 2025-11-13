還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

日圓兌美元近日貶破1美元兌155日圓大關，創下9個月來新低。展望後續，國銀分析，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導日圓走勢，由於美日利差維持高檔，使得日圓短線走勢偏弱，但中長期將逐漸走強。

兆豐銀行指出，美國聯準會主席鮑爾表示12月是否降息仍未定調，加上日本首相高市早苗宣布將在明年夏季前推出經濟增長戰略，並擴大公私部門投資，市場因而預期日本央行可能延後升息時程；美日利差維持高檔，使得日圓短線走勢偏弱。

大型國銀外匯交易員指出，日圓近期走勢主要是受到美元變化與日本首相高市早苗上任兩大因素影響，其中隨著美國參議院、眾議院通過聯邦政府臨時撥款法案，近日將恢復上班，由於美國政府停擺對於經濟損害究竟多大，加上這一個多月以來沒有就業數據公布，引發市場對於就業數據較為悲觀，也導致美元指數回落，使得日圓兌美元在155關卡上下遊走。

另外，外匯交易員也分析，日圓因日本首相高市早苗10月當選以來，被市場上視為是安倍的政策繼承人，推出刺激市場的寬鬆政策，因而對於日本央行延後升息的可能性增高，導致日圓偏弱表現。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠則指出，近期日圓走貶與日本首相高市早苗上任有很大的關係，市場普遍指出，高市早苗有兩大主張皆不利於日圓表現，第一，高市相對反中，日前她發表「台灣有事」言論引發中國大陸不滿，在中日關係緊繃之下，讓日本對大陸貿易更為逆差；第二，高市遵循安倍經濟學，主張寬鬆貨幣政策，加上擴大財政支出計畫也推升日圓走弱。

不過，雖然首相高市早苗不願看到利率快速上升，但日本央行 （BOJ）現階段也面臨很大的壓力，因在日圓貶值的情況下，日本進口物價高漲，加劇通膨壓力，這也逼迫財務大臣片山皋月試圖口頭干預阻貶。

展望日圓後續走勢，陳有忠認為，受到高市上台百日蜜月期的影響，市場氣氛普遍做空日圓，也讓短期內的阻貶動作不容易順利達成，因此預期年底前，日圓仍有趨貶空間，日圓兌美元有機會往1美元兌160日圓關卡靠攏；至於明年走勢，需先觀察美元走勢，若美元持續走降息循環，加上日本央行明年也勢必面對升息議題，屆時日圓就沒理由繼續弱勢。

兆豐銀行則指出，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導日圓走勢。因疲弱日圓和隨之而來的進口物價上漲已對民眾生活造成衝擊，加上先前美國財政部長已有表示，日本可以加快升息步伐，因此儘管首相換人，但來自國內外兩股壓力將使日本貨幣政策正常化的方向難以逆轉，預計將支持日圓在中長期逐漸走強。