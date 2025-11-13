兆元投資方案有望投入AI算力中心 國發會：廠商很積極

AI時代來臨，打造堅強算力成為政府目標。國發會今天宣布好消息，在「兆元投資國家發展方案」中，已有知名大廠表達與數發部合作打造AI算力中心的意願，政府將盡力協助，希望可推動此案往促參方向邁進。

政府正推動「兆元投資國家發展方案」，運作院層級公私協力平台，引導兆元資金投資台灣。行政院於今天召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」第3次會議，邀集相關部會及民間代表共同檢視執行成果與後續推進方向。

國發會經濟處處長陳美菊傍晚說明方案進展，為了拓展案源，政府從源頭管控中央部會新興計畫，並廣納民間建議提案；截至114年10月底，已促成逾169件民間參與公共建設案件，簽約金額達新台幣2246億元。

陳美菊接著表示，政府希望增加誘因，行政院法規調適平台已受理51件提案，完成鬆綁30件法令，優化投融資條件的具體成果包括保險業透過公建型PE及VC100%投資公共建設，其RBC風險係數已降至1.28%；重大公共建設適用租稅優惠範疇擴及影視音、綠能及數位建設等新興領域，並放寬長照機構認定標準；主動函釋AI算力中心及相關服務屬於具有公共建設屬性的策略性產業，以利保險業適用較高投資限額及較低RBC風險係數。

國發會官員表示，金管會預計12月底前，提出保險業藉由PE投資基礎建設的風險係數，將低於17.25%。

此外，國發會官員透露，AI算力中心經函釋為策略性產業後，已有國內廠商積極表達有意與數發部合作，目前正在專案小組討論階段，將努力協調行政程序，推動此案朝促參方向邁進。

而拓展公共建設相關金融商品方面，陳美菊指出，財政部、金管會及櫃買中心建立三方聯繫機制，並成立資本市場服務團，主動輔導各級政府辦理公共建設證券化及永續發展債券發行；截至10月底，市場永續發展債券發行規模已突破1400億元，並成功促成台北市發行社會責任債券100億元、高雄市綠色債券45億元及桃園市可持續發展政府債券12億元。

陳美菊也說，先前永續債多是地方政府發行，不過教育部提金門大學學生宿舍案、規模約4億元的永續債，預計明年第1季可發行，這將是中央政府第1檔永續債。