國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

熱錢流出！新台幣連3貶 終場收31.081元改寫逾半年新低

中央社／ 台北13日電
新台幣終場收在31.081元，僅小貶1.2分，但仍續寫今年5月以來、逾半年新低。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
外資持續提款台股並匯出，導致新台幣貶勢延續，今天盤中一度跌破31.1元價位，不過央行尾盤出手調節，貶勢收斂，終場收在31.081元，僅小貶1.2分，但仍續寫今年5月以來、逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.5億美元。

台股今天走勢震盪，在28000點附近狹幅整理，終場翻黑跌43.53點，收27903.56點，守住月線約27878點，28000點得而復失。

外匯交易員表示，台股締造28000點紀錄後，高檔賣壓沉重，外資持續獲利了結，在匯市呈現匯出已維持一段時間，是推動新台幣走貶的主要力道。

新台幣兌美元今天以31.065元開盤，上午外資、投信同步匯出，匯價應聲貶破30.1元，不過出口商火速湧入拋匯，跌勢略為收斂，午後外資轉為雙向操作，新台幣陷入狹幅盤整，尾盤在央行調節之下，僅小跌1.2分，但仍連3日收黑。

外匯交易員指出，今天一度傳出台美關稅談判的投資金額可能介於日本及韓國之間，但消息面反反覆覆，市場有點麻痺，沒有激起太大風浪，短線新台幣匯市仍由外資進出所主導，接下來先等美國政府恢復運作，將先前延遲公布的經濟數據「翻牌」後，看市場如何反應，以及如何牽動美國聯準會12月貨幣決策，屆時可能才會有比較明確的方向性。

新台幣
×

延伸閱讀

黑石財經 : 台股市值估2026達陣100兆元 三產業指路

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

台股震盪收黑…中興電、東元逆勢漲逾4% 背後原因曝光

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

相關新聞

還有甜甜價？日圓創9個月來新低 國銀揭兩關鍵短線偏弱、中長期漸走強

日圓兌美元近日貶破1美元兌155日圓大關，創下9個月來新低。展望後續，國銀分析，聯準會降息與日本升息預期變化，將持續主導...

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大...

獨／降低匯率波動…壽險業提存配套版本曝光 三大重點出列

壽險公會昨日召壽險業者討論壽險業降低匯率波動的資本配套版本，版本內容也在昨日會上首度曝光，據透露，該版本總共有三大重點，...

熱錢流出！新台幣連3貶 終場收31.081元改寫逾半年新低

外資持續提款台股並匯出，導致新台幣貶勢延續，今天盤中一度跌破31.1元價位，不過央行尾盤出手調節，貶勢收斂，終場收在31...

周轉金和投資需求帶動 國銀中小企放款前九月已達標94%

金管會公布中小企業放款最新統計指出，截至114年9月底止，國銀對中小企放款累計達10兆7709億元，較上月底增加631....

國泰金17:30召開重訊記者會 國泰人壽副總經理出面說明

國泰金（2882）13日17時30分於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧...

