富邦證券連兩屆蟬聯金彝獎「傑出ESG永續獎」殊榮

富邦證券再度榮獲台灣證券業最高榮譽──第18屆金彝獎「傑出ESG永續獎」，連續兩屆蟬聯此項殊榮，展現公司長期深耕永續經營的卓越成果。這項榮譽不僅高度肯定富邦證券落實永續經營的成果，更具體彰顯公司在責任金融領域的領導地位。富邦證券透過量化目標與制度化管理，穩健推動ESG策略，持續深化永續作為，發揮正向影響力。

富邦證券董事長程明乾表示，公司已將「永續」深度融入公司營運策略，納入高階主管與員工績效指標，並延伸至供應鏈，共同實踐社會共好。富邦證券持續強化治理架構，建立明確的決策流程與監督機制，確保誠信經營落實到每一個環節。2025年更取得 ISO 永續管理國際認證，進一步提升風險控管與營運韌性，為公司長期競爭力奠定穩固基礎，實現永續治理與財務績效的雙贏。

富邦證券總經理郭永宜指出，ESG理念已深度融入公司投資決策流程，並全面落實股東行動主義，連續三年入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，展現責任投資的實力與承諾。郭永宜進一步說明，2024年綠色債券承銷參與率達56%，環境永續案件占比達62%，積極引導資金流向低碳經濟，協助企業邁向永續轉型。在內部營運方面，公司透過綠電採購、太陽能板建置、節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，穩健邁向2050年淨零排放目標。

富邦證券致力打造友善職場，2024年投入逾1,557萬元於生育、育兒及子女教育補助，員工粗出生率達到全國平均的2.6倍，展現企業對家庭支持的實質承諾。公司亦結合公益行動與金融教育，推動普惠金融；透過助學計畫協助弱勢學童穩定就學，並長期贊助體育與藝文活動，2024年投入資源逾5,000萬元，擴大社會影響力，讓金融服務更具溫度與包容性。

富邦證券的永續作為屢獲各項獎項肯定，近年來持續榮獲「台灣企業永續獎」、「台灣永續投資獎」及「財訊金融獎」等多項殊榮，2024 年更在金管會永續金融評鑑中名列前 25%金融機構佳績。未來，富邦證券將持續以永續為核心，結合金融專業與社會責任，推動企業與投資人共創永續價值，傳遞正向能量。