快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

富邦證券連兩屆蟬聯金彝獎「傑出ESG永續獎」殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券連兩屆蟬聯金彝獎「傑出ESG永續獎」殊榮，以四大策略驅動永續創造金融正向影響力。圖／富邦證券提供
富邦證券連兩屆蟬聯金彝獎「傑出ESG永續獎」殊榮，以四大策略驅動永續創造金融正向影響力。圖／富邦證券提供

富邦證券再度榮獲台灣證券業最高榮譽──第18屆金彝獎「傑出ESG永續獎」，連續兩屆蟬聯此項殊榮，展現公司長期深耕永續經營的卓越成果。這項榮譽不僅高度肯定富邦證券落實永續經營的成果，更具體彰顯公司在責任金融領域的領導地位。富邦證券透過量化目標與制度化管理，穩健推動ESG策略，持續深化永續作為，發揮正向影響力。

富邦證券董事長程明乾表示，公司已將「永續」深度融入公司營運策略，納入高階主管與員工績效指標，並延伸至供應鏈，共同實踐社會共好。富邦證券持續強化治理架構，建立明確的決策流程與監督機制，確保誠信經營落實到每一個環節。2025年更取得 ISO 永續管理國際認證，進一步提升風險控管與營運韌性，為公司長期競爭力奠定穩固基礎，實現永續治理與財務績效的雙贏。

富邦證券總經理郭永宜指出，ESG理念已深度融入公司投資決策流程，並全面落實股東行動主義，連續三年入選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，展現責任投資的實力與承諾。郭永宜進一步說明，2024年綠色債券承銷參與率達56%，環境永續案件占比達62%，積極引導資金流向低碳經濟，協助企業邁向永續轉型。在內部營運方面，公司透過綠電採購、太陽能板建置、節能設備汰換等措施，累計減碳量逾2,600噸，穩健邁向2050年淨零排放目標。

富邦證券致力打造友善職場，2024年投入逾1,557萬元於生育、育兒及子女教育補助，員工粗出生率達到全國平均的2.6倍，展現企業對家庭支持的實質承諾。公司亦結合公益行動與金融教育，推動普惠金融；透過助學計畫協助弱勢學童穩定就學，並長期贊助體育與藝文活動，2024年投入資源逾5,000萬元，擴大社會影響力，讓金融服務更具溫度與包容性。

富邦證券的永續作為屢獲各項獎項肯定，近年來持續榮獲「台灣企業永續獎」、「台灣永續投資獎」及「財訊金融獎」等多項殊榮，2024 年更在金管會永續金融評鑑中名列前 25%金融機構佳績。未來，富邦證券將持續以永續為核心，結合金融專業與社會責任，推動企業與投資人共創永續價值，傳遞正向能量。

富邦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

凱基證券榮獲金彝獎四項大獎 展現全方位金融專業與永續價值

富邦證券榮獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎

富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

相關新聞

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大...

獨／降低匯率波動…壽險業提存配套版本曝光 三大重點出列

壽險公會昨日召壽險業者討論壽險業降低匯率波動的資本配套版本，版本內容也在昨日會上首度曝光，據透露，該版本總共有三大重點，...

周轉金和投資需求帶動 國銀中小企放款前九月已達標94%

金管會公布中小企業放款最新統計指出，截至114年9月底止，國銀對中小企放款累計達10兆7709億元，較上月底增加631....

國泰金17:30召開重訊記者會 國泰人壽副總經理出面說明

國泰金（2882）13日17時30分於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧...

金管會推四大機制 強化金融防詐法制

行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。金管會表示，本次修法將建立四項新機制，包含...

強制險給付額13年未調整 立委提兩訴求拉高保障

針對給付額未隨物價調整，長期資訊不對稱導致訂價與收費機制混亂。立委林月琴、賴惠員、徐富癸13日召開記者會針對我國強制汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。