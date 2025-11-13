凱基證券榮獲金彝獎四項大獎 展現金融專業與永續價值

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券榮獲金彝獎「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及兩項「傑出證券人才獎」，展現全方位金融實力。圖／凱基證券提供
凱基證券榮獲金彝獎「傑出人才培育獎」、「傑出ESG永續獎」及兩項「傑出證券人才獎」，展現全方位金融實力。圖／凱基證券提供

國內證券期貨界最高榮譽獎項的第18屆「金彝獎」揭曉，凱基證券憑藉長期深耕人才培育、落實ESG永續發展，一舉奪下「傑出人才培育獎」與「傑出ESG永續獎」兩項團體大獎，並榮獲兩項個人殊榮，由總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘摘下「傑出證券人才獎」，囊括團體獎及個人獎多項傲人成果，展現凱基證券領先業界的全方位金融專業實力。

凱基證券長期重視人才發展，視員工為企業最重要的資產，以系統化、多元化、前瞻性的培育策略，建構完整發展體系支持同仁成長發展，並培養具國際視野的金融專才，以及導入數位學習平台，打造自主學習文化。近年更蟬聯1111人力銀行「幸福企業獎」、臺北市「中高齡者暨高齡者-友善企業認證」等肯定，持續打造共榮共好的友善職場，致力金融專業人才養成，榮獲「傑出人才培育獎」實至名歸。

在ESG永續發展方面，凱基證券落實五大核心策略「擘劃永續治理、智慧永續金融、菁英永續人才、低碳永續環境、共創永續社會」，實踐於綠色金融、碳排減量、公平待客、人才發展及公益投入等面向，展現對ESG承諾。凱基證券今年不僅摘下金彝獎「傑出ESG永續獎」，亦陸續榮獲金管會公平待客評核前25%績優、證交所反詐騙評鑑獎項等肯定，將持續深化責任金融，推動淨零轉型，攜手共創永續未來。

本屆金彝獎個人獎項當中，凱基證券總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘雙雙榮獲「傑出證券人才獎」。卓怡如以嚴謹的專業態度與跨領域歷練貢獻所長，協助公司建立專業稽核團隊，推動以風險為導向之稽核制度，強化公司內部控制機制，並將稽核角色轉型為「醫生」，帶領稽核團隊事前參與並提供專業諮詢，促進溝通與價值展現，確保公司治理與內控制度之有效性，同時參與券商公會稽核制度發展，推動變革，提升證券商內部稽核效能。

阮建銘則秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的信念， 致力推動證券商財富管理的轉型與升級，貫徹「顧問式服務」框架的革新，協助公司建立以專業與信任為核心的服務文化，並推動多項業界創新標竿，包括與證基會攜手推出獨家專業認證制度、打造券商首創家族辦公室服務模式「專家團隊」，提升業界整體專業性與競爭力。同時持續推出多元內容與推廣理財教育，消弭理財知識壁壘、傳遞正確財富管理觀念，並積極投入高等教育與產學合作課程，培育新世代金融人才，為產業永續發展奠定堅實基礎。

凱基證券本次榮獲金彝獎四項大獎，展現全方位金融專業及永續價值，未來將持續落實「公平同理，待客如己」的服務理念，推動普惠金融與社會共榮，陪伴客戶穩健迎向富足人生。

相關新聞

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大...

獨／降低匯率波動…壽險業提存配套版本曝光 三大重點出列

壽險公會昨日召壽險業者討論壽險業降低匯率波動的資本配套版本，版本內容也在昨日會上首度曝光，據透露，該版本總共有三大重點，...

周轉金和投資需求帶動 國銀中小企放款前九月已達標94%

金管會公布中小企業放款最新統計指出，截至114年9月底止，國銀對中小企放款累計達10兆7709億元，較上月底增加631....

國泰金17:30召開重訊記者會 國泰人壽副總經理出面說明

國泰金（2882）13日17時30分於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧...

金管會推四大機制 強化金融防詐法制

行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。金管會表示，本次修法將建立四項新機制，包含...

強制險給付額13年未調整 立委提兩訴求拉高保障

針對給付額未隨物價調整，長期資訊不對稱導致訂價與收費機制混亂。立委林月琴、賴惠員、徐富癸13日召開記者會針對我國強制汽車...

