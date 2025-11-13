快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行臉書分享全球最佳年度鈔券獎。圖／央行提供
央行臉書分享全球最佳年度鈔券獎。圖／央行提供

中央銀行日前宣布將啟動新台幣鈔券改版計畫，新版鈔券主題的選定過程，將透過成立「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，並建立公民參與機制。也就是說，每一個人都有機會參與選定新版鈔券的主題。在共襄盛舉之前，央行臉書小編分享最近得獎的全球最佳鈔券！

首先，百慕達金融管理局（Bermuda Monetary Authority）發行的5百慕達元鈔券，從2024年發行的近百種新版鈔券中，以壓倒性優勢勝出，榮獲國際鈔券協會（International Bank Note Society, IBNS）舉辦的2024年「年度鈔券獎」（Banknote of the Year Award）。這張採垂直設計的粉紅色鈔券，正面包括：黑皮旗魚、海豚和鮪魚等魚類的圖案，以及英國國王查爾斯三世（King Charles III）的側面肖像；鈔券背面的圖案融合了蝴蝶、植物、以粉紅色沙灘著稱的馬蹄灣，以及一艘駛過薩默塞特橋的船。

另外，菲律賓央行發行首款塑膠鈔券系列（面額500、100及50菲律賓披索於上年12月發行，面額1,000菲律賓披索係於2022年發行），則獲國際通貨事務協會（International Association of Currency Affairs, IACA）青睞，得到「最佳新鈔券獎」（Best New Banknote/Banknote Series）。菲律賓的首款塑膠鈔券系列，上面印有菲律賓特有物種或瀕危動物，以及傳統的當地編織圖案，充分展現了菲律賓豐富的生物多樣性和文化遺產。同一系列、面額為1,000菲律賓披索的鈔券，之前已榮獲IBNS的2022年「年度鈔券獎」殊榮。

央行臉書小編表示，鈔券代表著國家的名片，欣賞了這些獲獎的鈔券之後，大家對於新版新台幣鈔券上該出現什麼圖案，是不是更有想法了呢？

