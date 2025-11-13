集保拜訪義大利存貸銀行 深化數位債券與RWA合作

快訊

中央社／ 羅馬13日專電

台灣集中保管結算所董事長林丙輝日前親自率團訪義，期間特別拜訪義大利重要國有金融機構「存貸銀行」（CDP），針對數位債券發行及真實世界資產（RWA）專案深入交流，強化台義在金融科技創新與資本市場發展領域合作。

集保結算所在駐義代表處陪同下拜會義大利存貸銀行（Cassa Depositi e Prestiti,CDP）。CDP成立於1850年，該行是義大利首家發行數位債券的機構，也是全球少數選擇採用公鏈（Public Blockchain）Polygon平台發行債券的先驅之一。

林丙輝在會中介紹，台灣集保結算所（TDCC）成立於1989年，超過35年來，一直為台灣市場提供證券託管、清算和結算服務。近年也致力拓展發行人和投資者的電子化服務，包括電子投票、視訊股東會、電子股利支付通知及ESG解決方案。

林丙輝指出，近年隨著數位技術崛起，尤其是區塊鏈和人工智慧崛起，金融領域正迅速演變，TDCC也積極探索創新技術，包括真實世界資產（RWA）代幣化，如何為市場帶來更高的透明度和效率，因此集保公司非常有興趣了解CDP在數位債券發行方面的先驅經驗，以及在分散式帳本（DLT）方面的工作。

CDP根據發行數位債券累積的經驗，開發一款合乎永續金融的新型區塊鏈應用。這是首次在歐洲應用區塊鏈技術，對CDP於2025年2月發行的綠色債券進行代幣化，為投資者提供一種額外方法來驗證債券資金的分配及影響。

集保結算所副總黃蓁蓁向中央社表示，此次交流焦點是CDP在2024年7月成功發行的首檔數位債券，該債券以Polygon公鏈為基礎，由義大利最大銀行聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）全額包銷，此舉不僅展現義大利在數位金融及區塊鏈應用上的創新實力，也象徵歐洲金融市場邁向數位化的重要里程碑。

特別的是，該數位債券的現金流結算，是透過義大利央行的TIPS Hash Link工具，進行T+0同日即時交割，大幅提升交易效率與透明度，並彰顯數位貨幣於實體金融市場的應用潛力。該債券已於2024年11月到期，成為歐洲區塊鏈金融應用的重要示範案例。

黃蓁蓁表示，集保公司此次拜訪，除深入了解CDP在數位債券發行及區塊鏈應用的實際經驗外，也針對真實世界資產代幣化的潛在發展進行探討，隨著區塊鏈、人工智慧等新興科技崛起，全球金融市場正快速演變，集保公司持續研究如何運用這些技術，提升資本市場透明度、效率與安全性，並推動市場數位化轉型。

黃蓁蓁表示，透過此次與CDP交流，不僅汲取歐洲在數位金融發展上的寶貴經驗，也為未來雙方在金融創新與區塊鏈應用領域的合作奠定基礎。集保公司將持續關注全球金融科技發展趨勢，積極尋求與國際金融機構合作的機會，為台灣及全球金融市場提供更多元、創新且安全的解決方案。

