金融總會發布最新金融科技投資統計 金融科技專才年增逾2千人

金融總會今日發布最新的金融科技投資運用情況調查結果。調查顯示，113年度國內金融業投入金融科技總金額達315.40億元，較112年度的290.71億元增加24.69億元，年增8.49%，對此金融總會預期，114年度預估投入金額更將達448.42億元，年增42.17%，比起113年的增量可說大躍進，而在AI浪潮和系統升級等數位化需求的帶動之下，113年度的金融科技專責人力更新增2070人。

金融總會統計各業者的估算金額指出，金融業預計於114年度投入總金額達448.42億元，較113年度成長42.17%；其中銀行業329.10億元、證券期貨業57.79億元、保險業55.64億元、周邊單位5.89億元，銀行較113年增加最多近百億。

而在114年度，系統及軟硬體的投入費用和集中度更高，為377.90億元、占比84.27%，可見得系統升級的重要性。金融科技研發67.31億元、占15.01%、轉投資金融科技公司為3.21億元、占比0.71%。

調查顯示，114年度銀行業為金融科技投入的主要動能，保險業則展現最顯著的成長幅度，年增74.51%；而在經費用途上，系統與軟硬體建設為成長核心，年增67.87%，研發投入則穩健成長，年增30.71%，顯示出業者正專注於強化核心營運系統、提升數位化基礎，同時累積創新能量。

金融總會統計顯示，113年新增的2070人金融科技專責人力，亦使該總人數達16410人，占整體員工比率由4.65%提升至5.20%。金融總會解讀，經費與人力雙雙成長，反映金融機構在金融科技領域佈局上，不僅加大基礎設施投資，也進一步強化專業人才能量。

在投入結構方面，113年度金融機構於「金融科技系統及軟硬體」的支出達225.11億元，較112年度成長約13.37%，凸顯業者對基礎建設升級的重視。

自107年起，金管會每年委託金融總會進行調查並公布前一年度國內金融業金融科技投資情況。調查範圍涵蓋銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會會員，以及證交所、期交所、櫃買中心、集保結算所、財金公司、聯卡中心、聯徵中心等周邊單位。本次共計308家金融機構參與填報。

統計顯示，各金融業所投入的金融科技投資經費總金額為315.40億元，其中銀行業238.93億元，占比約三分之二，證券期貨業41.07億元、保險業31.89億元、周邊單位3.52億元，經費主要用於系統及軟硬體，達225.11億元，占71.37%，金融科技研發51.49億元、占16.33%，轉投資金融科技公司為38.80億元、占12.30%。

金融總會指出，113年度負責金融科技業務員工總計16410人，其中銀行業10862人，占該產業員工比率5.75%；證券期貨業2525人、占比6.72%；保險業2450人、占比2.83%；周邊單位573人、占比22.27%。

金融總會也對合作重點領域分析，113年度合作主要集中於「資訊整合與聚合平台」，其次為「法遵科技」及「資安解決方案」，反映出雙方合作重心在於提升營運效率、確保法規遵循及強化資安防禦。其他合作領域則涵蓋支付、智能理財、保險科技、企業解決方案、借貸及數位資產，應用範疇已延伸至金融業前、中、後台多個層面，預期114年度的合作焦點仍將環繞在資訊整合、法遵及資安三大領域，並持續拓展創新應用。

而113年度金融業者專利佈局持續深化，申請案件數達 1317件，較112年度增加135件；通過案件數則為 1379件，年增210件。銀行業仍為申請及通過件數的主要來源。