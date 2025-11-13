快訊

國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金融中心。圖／國泰金控提供
國泰金融中心。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大決議案——三井工程包攬國泰醫院外牆翻修及景觀美化工程。

郭文鎧指出，因國泰金控子公司國泰人壽與三井工程股份有限公司訂定國泰醫院外牆美化承攬契約書，依照規定需召開重大訊息記者會說明，該契約金額為4.15億元，契約預計為今年11月13日起，截至明年2026年10月8日，經董事會決議並於同日發布重大訊息。

國泰金控 國泰人壽
