聽新聞
0:00 / 0:00
國泰金發布重訊！三井工程承攬國泰醫院外牆美化案 契約金額4.15億元
國泰金（2882）於13日17時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由國泰人壽副總經理郭文鎧說明董事會重大決議案——三井工程包攬國泰醫院外牆翻修及景觀美化工程。
郭文鎧指出，因國泰金控子公司國泰人壽與三井工程股份有限公司訂定國泰醫院外牆美化承攬契約書，依照規定需召開重大訊息記者會說明，該契約金額為4.15億元，契約預計為今年11月13日起，截至明年2026年10月8日，經董事會決議並於同日發布重大訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言