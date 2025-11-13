周轉金和投資需求帶動 國銀中小企放款前九月已達標94%

金管會公布中小企業放款最新統計指出，截至114年9月底止，國銀對中小企放款累計達10兆7709億元，較上月底增加631.59億元，在企業周轉金及投資需求的帶動之下，單月增幅為近十年來同期比較第三高，前九月同期增額4328.99億，則為近十年同期增額第五高。

114年9月較8月增加631.59億元，僅次於113年9月的月增885.04億元和110年9月的月增748.65億；銀行局副局長張嘉魁指出，今年前九月中小企業放款累計已增加4328.99億元，較今年所編列預算數4600 億，預算達成率為94.11%，今年目標可望達成。

張嘉魁分析，9月中小企業放款大增，主要和中小企業季底營運資金增加，企業貿易融資，和購置以機器設備為主的動產與投資有關。

至於今年前九月的放款增量，則創下同期第五高紀錄，前四高則分別為110年的6556.13億元、109 年的6177.3億、113 年的4947.85億，和111年的4461億。

對於第四季的中小企業放款表現，張嘉魁說明，銀行預估中小企的轉型與實質周轉金的增加，會是國內第四季增加的主力，但來自關稅的影響也可能使第四季籌資動能減緩，而不論如何，由於9月底已達標逾94%，因此，預估今年全年仍可望達標。

銀行局統計也顯示，今年前九月的中小企業放款增加最多的前五大銀行，增加金額分別為中信銀551.46億、北富銀472.73億、玉山464.97億、台新454.93億、合庫396.83億元。而放款餘額前五大的銀行，分別為一銀9927.78億、合庫8774.56億、台企銀8140.94億、華銀7763.76億、兆豐銀7278.56億元。