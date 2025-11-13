富邦證券榮獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券在第四屆「臺灣客服中心評鑑」獲頒證券業金牌獎，副總經理周士偉(左)代表領獎。圖／富邦證券提供
富邦證券12日在第四屆「臺灣客服中心評鑑」獲頒證券業金牌獎，體現「公平待客、友善服務」的核心理念。「臺灣客服中心評鑑」由臺灣服務稽核協會主辦、工商時報協辦，借鑑國際COPC（Customer Operations Performance Center，顧客營運績效中心）最佳實踐規格，設計評鑑題組，透過神祕客稽查上百家企業官網、客服電話及客服信箱三大面向，綜合評估體驗、互動態度、精準服務及問題解決能力。

富邦證券客服團隊在開戶流程系統、帳務查詢介面的操作引導與商品交易規則說明等服務中，始終以客戶角度出發，將複雜資訊轉化為簡單易懂的語言，縮短服務時間，展現穩健的服務特色。面對客戶問題，客服人員以「感謝與理解」開啟溝通，說明處理方向並主動追蹤進度，讓客戶感受到問題被重視，進一步提升互動信任感。

為滿足多元溝通需求，富邦證券推出全新WebCall網頁通話服務。客戶只需透過富邦證券官網點擊按鈕，即可一鍵撥通客服專線，免付費且免輸入電話號碼，並支援手機、平板與電腦等多種裝置，打造更直覺、更友善的客戶體驗。此服務不僅解決海外客戶高額話費的問題，也貼近偏好語音溝通的族群，實現跨裝置、跨國界零距離，全面提升服務便利性與滿意度。

展望未來，富邦證券將持續深化數位金融服務，結合創新科技與人性化設計，提供更便利、智慧化的體驗。優質服務不僅是企業責任，更是與客戶建立長期信任的基石。富邦證券將持續以「專業、創新」為服務核心，並以貼心互動為精神，秉持公平待客理念，持續優化服務品質，打造更貼近客戶需求的金融體驗。

富邦
