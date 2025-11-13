快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券資深經理蕭國琛（右）獲頒金彞獎「傑出證券人才獎」。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券資深經理蕭國琛（右）獲頒金彞獎「傑出證券人才獎」。圖／群益金鼎證券提供

第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」於11月13日舉辦頒獎典禮，群益金鼎證券資深經理蕭國琛榮獲「傑出證券人才獎」，群益金鼎證券長期重視專業人才培育與職涯發展，讓優秀同仁能發揮專業、持續精進。資深經理蕭國琛的卓越表現，不僅展現其深厚金融專業能力，也彰顯群益在人才培育與專業發展上的成果。

群益金鼎證券多年來累積豐富的人才培育經驗，不僅培育出多位業界優秀經理人，也透過制度優化與知識傳承，提升整體市場效率與投資人服務品質，群益金鼎證券李文柱表示，群益將人才為企業最重要的資產，並致力打造完善的培訓與發展制度，讓同仁能在專業領域中持續成長、展現自我。資深經理蕭國琛長年於證券業務上的專業投入與卓越表現，此次獲獎是對其努力的最佳肯定，更象徵群益在培育優秀金融人才上的堅定承諾。

蕭國琛逾20年證券從業經驗，歷練法人、自營、投顧與經紀等多元業務，專責跨部門整合與制度落地。自107年起擔任證券公會經紀委員，歷年多次獲選績優委員，長期參與制度研議並提出建設性建議，推動市場制度更臻完善。113年度更主導多項重要提案，包括合理負債／淨值倍數計算調整、新台幣與外幣分戶帳串聯開放、外國債券作為不限用途借貸擔保品等，有效提升投資人便利與市場競爭力；並應公會邀請擔任講師，推動分戶帳制度推廣與知識傳承，展現深厚專業與對產業發展的貢獻。

除了專業人才培育，群益金鼎證券亦積極落實社會責任與ESG理念。公司長期推動捐血活動、群益愛閱讀志工服務等，鼓勵同仁在專業成長的同時，參與社會公益與永續行動。這些實際行動不僅提升企業社會影響力，也讓公司文化與價值觀深植每位同仁心中，展現群益以人為本、兼顧專業發展與社會責任的承諾。

人才是企業永續發展的核心，也是推動ESG的重要基石。群益金鼎證券持續強化專業訓練與知識傳承機制，打造共學與共榮的企業文化，鼓勵同仁在專業精進的同時，關注社會責任與永續議題。未來將培育更多優秀人才，為推動金融產業永續發展貢獻力量。

群益金鼎證券榮獲金彝獎「傑出證券人才獎」。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券榮獲金彝獎「傑出證券人才獎」。圖／群益金鼎證券提供

群益
相關新聞

國泰金17:30召開重訊記者會 副總經理郭文鎧出面說明

國泰金（2882）13日17時30分於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由副總郭文鎧理說明董事會重大決議。

獨／降低匯率波動…壽險業提存配套版本曝光 三大重點出列

壽險公會昨日召壽險業者討論壽險業降低匯率波動的資本配套版本，版本內容也在昨日會上首度曝光，據透露，該版本總共有三大重點，...

金管會推四大機制 強化金融防詐法制

行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。金管會表示，本次修法將建立四項新機制，包含...

強制險給付額13年未調整 立委提兩訴求拉高保障

針對給付額未隨物價調整，長期資訊不對稱導致訂價與收費機制混亂。立委林月琴、賴惠員、徐富癸13日召開記者會針對我國強制汽車...

新台幣午盤貶1.6分 暫收31.085元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.085元，貶1.6分，成交金額5.95億美元

日圓貶勢延續…干預風險升高、年底前恐維持弱勢

日圓兌美元維持在逼近155的弱勢格局，市場預期，新任首相高市早苗傾向採取寬鬆貨幣與擴張財政政策，帶動日圓續貶，但也引發市...

