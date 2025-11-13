群益金鼎證券榮獲金彝獎「傑出證券人才獎」

第18屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」於11月13日舉辦頒獎典禮，群益金鼎證券資深經理蕭國琛榮獲「傑出證券人才獎」，群益金鼎證券長期重視專業人才培育與職涯發展，讓優秀同仁能發揮專業、持續精進。資深經理蕭國琛的卓越表現，不僅展現其深厚金融專業能力，也彰顯群益在人才培育與專業發展上的成果。

群益金鼎證券多年來累積豐富的人才培育經驗，不僅培育出多位業界優秀經理人，也透過制度優化與知識傳承，提升整體市場效率與投資人服務品質，群益金鼎證券李文柱表示，群益將人才為企業最重要的資產，並致力打造完善的培訓與發展制度，讓同仁能在專業領域中持續成長、展現自我。資深經理蕭國琛長年於證券業務上的專業投入與卓越表現，此次獲獎是對其努力的最佳肯定，更象徵群益在培育優秀金融人才上的堅定承諾。

蕭國琛逾20年證券從業經驗，歷練法人、自營、投顧與經紀等多元業務，專責跨部門整合與制度落地。自107年起擔任證券公會經紀委員，歷年多次獲選績優委員，長期參與制度研議並提出建設性建議，推動市場制度更臻完善。113年度更主導多項重要提案，包括合理負債／淨值倍數計算調整、新台幣與外幣分戶帳串聯開放、外國債券作為不限用途借貸擔保品等，有效提升投資人便利與市場競爭力；並應公會邀請擔任講師，推動分戶帳制度推廣與知識傳承，展現深厚專業與對產業發展的貢獻。

除了專業人才培育，群益金鼎證券亦積極落實社會責任與ESG理念。公司長期推動捐血活動、群益愛閱讀志工服務等，鼓勵同仁在專業成長的同時，參與社會公益與永續行動。這些實際行動不僅提升企業社會影響力，也讓公司文化與價值觀深植每位同仁心中，展現群益以人為本、兼顧專業發展與社會責任的承諾。

人才是企業永續發展的核心，也是推動ESG的重要基石。群益金鼎證券持續強化專業訓練與知識傳承機制，打造共學與共榮的企業文化，鼓勵同仁在專業精進的同時，關注社會責任與永續議題。未來將培育更多優秀人才，為推動金融產業永續發展貢獻力量。