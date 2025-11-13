獨／降低匯率波動…壽險業提存配套版本曝光 三大重點出列

壽險公會昨日召壽險業者討論壽險業降低匯率波動的資本配套版本，版本內容也在昨日會上首度曝光，據透露，該版本總共有三大重點，除了業者必須把當年度的盈餘分別再提列5%，分別入外價準備金、特別盈餘公積之外，另外二大重點分別和避險比率降低的衡量，與海外投資淨曝險的固定提存率有關，其中，壽險公會版本已提出，倘若適用金管會所提出的降低匯率波動方案，那麼提存比率就要從外價準備金新制的1.2%，再拉高至1.5%。

金管會先前指出，10年來保險業的避險成本高達2兆，等於每年2千億，而根據壽險公會版本的設算，這套降低匯率波動的會計準則及配套方案版本，應會讓業者的避險比率從70%降至50%，或是降低約20個百分點，因此若以近十年均值保守估計，一年可為業者省下400億避險成本，倘若以111年以來的高峰期一年3600億、3500億的避險成本估算，一年全體業者甚至可省下700億以上的避險成本。

因此，據悉金管會也指示壽險公會，在因應匯率波動方案提出的同時，也必須把省下的避險成本拿來強化提存的措施，不能全部入損益表，壽險公會昨日出爐的版本，則具體訂出提存的比率；此外據了解，壽險公會雖然已經將降低匯率波動的四個方案送保險局，但最後會通過的，應只有AC債券投資部位攤銷評價，亦即，隨著到期日分期攤銷匯率評價，由於壽險業者投資的多為長天期債券，該方式預期可發揮平抑匯率波動的最大效果。

其中，當年度的稅後盈餘提列至特別盈餘公積，原本現制就要求提存10%，若再加提5%，等於總共要提15%。

而對於避險比率降低的衡量方式，據指出，壽險公會提出的版本，將以三指標的平均數為準，該三指標分別為以當年度外匯曝險比率，和三種數值，包括了外價準備金實施前三年的曝險比率、101年至前一年度的曝險比率、前一年度避險比率這三數值的落差，再取其平均值，接著即會所降低的避險比率，乘以國外投資總額，再乘以CS成本率（約在3.5%）和固定提存率的差額，即為所節省的避險成本必須增提在特別盈餘公積的金額。

亦即，特別盈餘公積除了要以當年度的稅後盈餘15%來增提，另外還要再把省下來的避險成本，一併再增加提存。而倘若避險比率降低，則同樣必須以固定提存比率1.5%乘以國外投資淨曝險部位作為外價準備金所需增加的固定提存數，並非只有再從稅前盈餘提列5%入外價準備金。