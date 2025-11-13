金融業去年投入金融科技經費達315億 銀行占比逾7成

金融總會今天發布2024年金融科技投資運用情況調查，金融業2024年投入金融科技總金額達新台幣315.4億元，年增8.49%，其中，銀行業投入238.93億元、占比最高達75.75%；至於今年全年金融科技投資金額，預估為448.42億元、年增42%，可看出金融機構高度重視金融科技發展。

自2018年起，金管會每年委託金融總會調查並公布前1年度國內金融業金融科技投資情況，調查範圍涵蓋銀行、票券、證券、期貨、投信投顧、壽險、產險等公會會員，以及證交所、期交所、櫃買中心、集保、財金公司等週邊單位，金融總會今天發布2024年度金融科技投資運用情況調查結果，共308家金融機構填報。

調查顯示，2024年國內金融業投入金融科技總金額達315.4億元，較2023年的290.71億元增加24.69億元，年增8.49%。至於2025年，預估投入金額達448.42億元，年增42.17%，可見金融機構高度重視金融科技發展，並積極拓展應用範疇。

進一步觀察各產業別經費運用狀況，2024年總投資金額315.40億元，占比最高為銀行業238.93億元，占整體比例75.75%，其次為證券期貨業41.07億元（占比13.02%），再來是保險業31.89億元（占比10.11%），再來是周邊單位3.52億元（占比1.11%）。

至於金融業今年預估金融科技投入經費達448.42億元，年成長42.17%；占比逾7成為銀行業329.1億元，其次是證券期貨業57.79億元、保險業55.64億元與周邊單位5.89億元。以用途分類來看，系統與軟硬體約377.9億元，其次為金融科技研發67.31億元，再來是轉投資金融科技公司3.21億元。

調查顯示，今年度銀行業一樣是金融科技投入的主要動能，保險業成長最明顯、經費年增74%。經費用途上，系統與軟硬體建設為成長核心，經費年增67%，研發投入則穩健成長約3成，顯示業者專注強化核心營運系統，提升數位化基礎，同時累積創新能量。

此外，調查指出，金融科技專責人力也同步增加，2024年金融業的金融科技業務員工總數達1萬6410人、年增2070人，占整體員工比率由4.65%提升至5.2%。經費與人力雙成長，反映金融機構在金融科技領域布局上，不僅加大基礎設施投資，也強化專業人才能量。

展望未來，金融總會將持續整合產業資源，也結合國內金控成立金融科技產業聯盟，並透過工作圈的模式，進一步擴大創新能量。