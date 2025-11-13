Visa AI 商務再擴張 亞太區明年初啟動試點

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Visa正以安全且可擴展的解決方案連結消費者、AI代理與商家，讓交易各方皆能安心迎接AI商務新時代。圖/Visa提供
Visa在新加坡科技金融節宣布，Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）於亞太地區的應用取得重大進展，加速推動該地區邁向代理式商務（Agentic Commerce），一個由 AI 代理（AI-powered agents）代表消費者進行購物與支付的全新時代。

Visa智慧商務解決方案是一套完整的整合式API與合作夥伴計畫，透過Visa的基礎設施，讓 AI 代理能以安全、透明且經授權的方式，代消費者完成支付。該方案整合代碼化技術（Tokenisation）、身分驗證、支付指令與交易信號等功能，確保 AI 代理以透明且安全的方式運作，協助消費者建立信任且安心地 AI 商務（AI-driven commerce）進行互動，享受更流暢、便利的線上購物與支付體驗。

根據最新調查顯示，過去一年由AI導流至零售網站的流量已大幅成長超過 4700%，且使用AI購物的消費者中，有85%表示購物體驗因此而有所提升。

不久的將來，整合於各大日常應用平台的AI代理將能透過Visa全球48億支付憑證，在數以百萬計的商家完成交易。這代表消費者只需指示AI代理預訂旅遊或購買電影票，即可在Visa的支付網路與安全防護下完成整筆交易，享受安全無縫的AI商務體驗。

AI Visa 消費
×

