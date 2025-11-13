保誠人壽新商品 多元紅利設計搭配生存保險金

保誠人壽《2025三明治族大調查》顯示，同時肩負家庭與經濟責任的三明治族，近半數受訪者坦言生活壓力已超出可負荷程度，經濟與健康仍是主要憂慮。

保誠人壽調查發現，三明治族在保險數位服務的接受度顯著高於其他族群，超過七成五願意使用數位保險服務，六成五樂於透過遠距線上投保。

針對退休規劃的實際需求，保誠人壽推出多媒體行銷獨賣商品「保誠人壽鑫享富足終身保險（定期給付型）」，以退休規劃與長期保障為核心，提供兼顧生活品質與財務自主的全方位保障方案。

「保誠人壽鑫享富足終身保險(定期給付型)」為台幣英式分紅保單，繳費十年享有終身保障，投保年齡為0至55歲，最高保額可至6,000萬元。

此商品提供多元紅利給付機制，有機會獲得「增額分紅保額」及「額外分紅保額」，提升壽險保障。其中「增額分紅保額」自保單屆滿第2年度起至被保險人達「生存保險金起領年齡」之各保單週年日分配、「額外分紅保額」則在保單屆滿第9年度起同時累積滾存至保額，協助在事業打拚期時，累積壽險保障，強化家庭的長期財務傳承。

在退休時，保單將按照被保險人個人規劃的「生存保險金起領年齡」，提供「生存保險金」及「樂活生存紅利」，直至99歲（含），為退休生活提供穩定且持續的現金流，享受樂活退休時光，並同時享有祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金等壽險保障。

以40歲男性投保「保誠人壽鑫享富足終身保險(定期給付型)」為例，繳費10 年，保險金額新台幣100萬元，原始年繳保費17萬5,400元，首、續期保費採匯款或金融機構自動轉帳1.0%折扣，折扣後年繳保費17萬3,646元，選擇「生存保險金起領年齡」為55歲。

以假設中分紅3.5%為例，在被保險人年齡42歲第二保單周年日起每周年可分配1萬元「增額分紅保額」至54歲。

並在55歲時仍生存且未有完全失能時，即開始分配「生存保險金」以及「樂活生存紅利」。到滿保單20周年，已累積之「生存保險金」及預估「樂活生存紅利」可達45萬7,070元，30年達123萬3,691元。