金管會推四大機制 強化金融防詐法制

行政院會13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。金管會表示，本次修法將建立四項新機制，包含疑似被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平臺及異業聯防通報，期達成「早預警、快攔阻、減損失、強合作」四大目標，完備金融防詐法制架構。

金管會指出，條例自2024年7月上路以來已逾一年，為持續遏止詐欺犯罪並降低民眾財產損失，此次修法是蒐集檢警、金融機構及虛擬資產業者（VASP）意見後提出的精進版本。

在具體內容上，首先，新增「疑似詐欺被害人保護機制」，授權司法警察機關可在必要範圍內將疑似被害人資料提供金融機構及VASP，以便進行關懷、勸導或通報警方介入，防止損失擴大。

第二，為解決虛實金融間資訊壁壘，修法增訂「跨業照會機制」，允許銀行與VASP相互查證特定帳戶或交易異常情形，加速可疑資金分析與控管。

第三，建立「跨機構科技分析平臺」，由財金資訊公司與金融聯合徵信中心主導，協助業者運用科技方式辨識異常帳戶或交易，提升防詐分析精準度，相關作業將報請金管會核准。

第四，現有同業聯防將擴大為「跨業聯防通報機制」，使金融機構與VASP可同步配合司法警察單位通報與攔阻可疑資金流向，避免法定貨幣與虛擬資產間出現聯防斷點。

金管會強調，修法完成後，將形成跨機構、跨業別及跨部門協作的防詐體系，使金融防詐行動更快速、精準與有效。未來將配合內政部，推動相關法案完成立法，落實全民防詐網絡。