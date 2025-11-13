快訊

強制險給付額13年未調整 立委提兩訴求拉高保障

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
針對我國強制汽車責任保險相關機制，包含給付額、訂價與收費機制之檢討，立委林月琴、賴惠員、徐富癸呼籲交通部及金管會應積極研商。林月琴國會辦公室／提供
針對給付額未隨物價調整，長期資訊不對稱導致訂價與收費機制混亂。立委林月琴、賴惠員、徐富癸13日召開記者會針對我國強制汽車責任保險相關機制，包含給付額、訂價與收費機制之檢討，呼籲交通部及金管會應積極研商。

林月琴表示，國內強制險的現行試算機制，因為長年缺乏交通違規資料與保險資料的串連，導致訂價與收費始終混亂。舉例來說，打開強制險官網的費率資訊可以看到，所謂的「從人因素因子」，其實並未與駕駛人的交通違規紀錄連動。

林月琴說，一方面，在台灣發生交通事故，並非都有違規，但卻仍會被註記為違規肇事；另一方面，有高風險的違規紀錄，卻又不會反映在保費上。如此脫鉤的現況，也讓主管機關無法說服一般民眾為何要加收保費。因為一年闖紅燈十次的駕駛人，與完全遵守交通規則的駕駛人，收的是一樣的保費。

林月琴提到，由於強制險長期不公平且不合理的訂價與收費機制，導致給付額已經長達13年未能調整，始終凍結在200萬元，這樣的理賠額度，已經失去強制汽車責任保險法的立法目的與精神，更遠遠無法提供受害者及其家屬適當且合理的保障。

賴惠員指出，現行強制險的死亡與失能最高給付額仍停留在200萬元，但13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步。她強調，13年前的200萬，跟現在的200萬已經完全不同。受害家庭不只失去親人，還得承受沉重經濟壓力，這對他們太不公平。

賴惠員認為，除給付標準過時外，強制險的訂價機制同樣失靈。違規紀錄、事故資料與理賠資料並未整合，導致好駕駛與壞駕駛都繳同樣的保費。這樣不但讓保險公司缺乏調整誘因，也讓政府難以掌握真實風險，「整個市場變成一攤死水」。

徐富癸指出，強制險給付額從2012年調至最高200萬元後，便從未調整過，整體給付上限未隨物價及生活成本上升而調整，導致交通事故受害方的保障嚴重不足。強制險作為最基本的交通事故受害者保障機制，應適時調整給付標準，以滿足實際需求並反映物價變動。

徐富癸說，建立完整配合制度也是交通部與金管會急迫面對的問題，金管會去年12月拋出幾項修正方向，包含肇事致死者費率級距、取消保費性別差異、註記非車主駕駛等內容，都是可以藉由強制險拘束潛在風險之駕駛，但是草案還沒出來，金管會應該盡快研擬，完善強制險的保障。

記者會提出兩點訴求：

一、重新檢討汽機車保險機制之設計：確實推動駕駛人、行為人之從人因子與違規肇事計算方式，將違規資料、事故資料與出險資料連結，以有效透過保險機制遏止駕駛人違規行為，達成改善我國道安的目的，也讓制度更公平透明，達到「誰安全、誰省錢」的原則。

二、檢討死亡及失能給付標準：應盡速提高死亡及失能給付額至至少350萬以上，確保受害者家屬獲得合理保障。

保險 保費 金管會
