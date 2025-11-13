日圓貶勢延續…干預風險升高、年底前恐維持弱勢

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓兌美元維持在逼近155的弱勢格局，市場預期，新任首相高市早苗傾向採取寬鬆貨幣與擴張財政政策，帶動日圓續貶，但也引發市場對官方干預的疑慮。圖／本報系資料照片
日圓兌美元維持在逼近155的弱勢格局，市場預期，新任首相高市早苗傾向採取寬鬆貨幣與擴張財政政策，帶動日圓續貶，但也引發市場對官方干預的疑慮。財務大臣片山皋月已進行口頭干預，顯示若匯價持續走弱，日本政府出手穩定匯率的可能性升高。

國銀分析指出，日圓貶值雖有助出口企業，但也推升進口成本，恐使日本通膨再度升溫，對日本央行形成壓力。不過，隨美日貿易談判落幕、企業信心與經濟活動回升，日本央行預期的經濟前景實現可能性上升，並看好明年春鬥工資調漲幅度將與今年相當，顯示日本央行12月升息機率增；另一方面，美國財長貝森特釋出美方希望日圓升值的立場。對於期望與美國新政府維持良好關係的高市內閣而言，升息壓力難以避免。

