惠譽：台灣票券金融公司的核心獲利 可望逐步改善

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評預期，隨著再投資殖利率上升與預期降息帶動的資金成本下降，利差有所擴大，台灣受評票券金融公司的核心獲利將在2026年逐步改善。

所有受評票券公司的展望均維持穩定，反映其能夠維持穩健的風險概況，以及相對其評等而言充足的損失吸收緩衝。平均營業獲利／加權風險性資產（RWA）比率於2025年上半年（年化）提高至約1%，高於2024年的0.85%，主要受債券與短期票券淨利息收入增加所帶動。

受評票券公司的平均惠譽核心資本（FCC）比率維持穩定在13.6%（2024年底為13.4%）。預期該比率在2026年將維持穩定，主要受審慎管理的成長，獲利改善，以及其他綜合損益投資的有利評價所支撐。

惠譽認為資產品質風險尚屬可控，受惠於台灣穩定的經營環境與更為嚴謹的授信標準。三家受評票券公司在2024年及2025年上半年呈現較高的減損商業本票保證比率，主要來自於國內不動產行業的減損曝險。然而，該些曝險屬個案性質，且擔保品覆蓋充足。

儘管高度依賴附買回（repo）資金，受評票券公司的資金與流動性狀況應維持穩定。其持有的高信用品質之固定收益部位以及充沛的系統流動性，部分緩解了上述風險。

惠譽
