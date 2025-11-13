玉山偕衛武營舉辦台灣作曲家系列活動 紀念音樂巨擘馬水龍逝世十週年

玉山文教基金會長期關注台灣本土藝文發展，結合南北旗艦級藝文場館共同推廣，讓優美的旋律持續在這片土地上流傳，已連續六年攜手衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館舉辦「臺灣作曲家系列」活動。今年聚焦於逝世十週年的作曲大師馬水龍，於11月7日至12月7日在衛武營藝術迴廊推出《看見音樂聽見畫》特展及12月7日《孕育於山海之間》紀念音樂會，向這位當代音樂大師致敬。

玉山文教基金會副總經理潘家輝表示，藝術能凝聚人心、啟發共鳴，感佩馬水龍老師以深厚的人文底蘊與創新精神，將台灣聲音帶向世界，讓更多人重新聆聽台灣獨特的音樂，感受藝術所帶來的感動與希望。玉山透過台灣作曲家系列活動，呈現大師多元的創作樣貌與連結傳統與現代的創新精神，用音樂說出在地故事，留給後代深具價值的作品。

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的台灣鄉土情懷，對台灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等。這些作品不僅在國內廣受好評，更在歐美、亞洲等地多次發表，馬水龍更是台灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的台灣作曲家，開啟台灣邁向國際的重要里程碑。

12月7日《孕育於山海之間》紀念音樂會，將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，與國立臺灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、濤韻男聲合唱團合作演出，包含《梆笛協奏曲》、《孔雀東南飛》、《關渡狂想曲》、《無形的神殿》等馬水龍生涯中重要代表作品，讓樂迷們再次感受大師作品的磅礡氣勢與細膩情感。

此外，11月7日至12月7日在藝術迴廊舉辦的「馬水龍逝世十週年紀念特展」，將透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對台灣音樂文化的重大貢獻。