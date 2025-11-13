快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

玉山偕衛武營舉辦台灣作曲家系列活動 紀念音樂巨擘馬水龍逝世十週年

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行攜手衛武營共同舉辦「臺灣作曲家系列」活動，即日起至12月7日在藝術迴廊舉辦「馬水龍逝世十週年紀念特展」。玉山銀行／提供
玉山銀行攜手衛武營共同舉辦「臺灣作曲家系列」活動，即日起至12月7日在藝術迴廊舉辦「馬水龍逝世十週年紀念特展」。玉山銀行／提供

玉山文教基金會長期關注台灣本土藝文發展，結合南北旗艦級藝文場館共同推廣，讓優美的旋律持續在這片土地上流傳，已連續六年攜手衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館舉辦「臺灣作曲家系列」活動。今年聚焦於逝世十週年的作曲大師水龍，於11月7日至12月7日在衛武營藝術迴廊推出《看見音樂聽見畫》特展及12月7日《孕育於山海之間》紀念音樂會，向這位當代音樂大師致敬。

玉山文教基金會副總經理潘家輝表示，藝術能凝聚人心、啟發共鳴，感佩馬水龍老師以深厚的人文底蘊與創新精神，將台灣聲音帶向世界，讓更多人重新聆聽台灣獨特的音樂，感受藝術所帶來的感動與希望。玉山透過台灣作曲家系列活動，呈現大師多元的創作樣貌與連結傳統與現代的創新精神，用音樂說出在地故事，留給後代深具價值的作品。

馬水龍一生創作數十首作品，橫跨管弦樂、室內樂、鋼琴曲、聲樂曲、合唱曲等不同形式，富含濃厚的台灣鄉土情懷，對台灣當代音樂發展帶來重大啟發，其代表作包括《雨港素描》、《梆笛協奏曲》、《關渡狂想曲》等。這些作品不僅在國內廣受好評，更在歐美、亞洲等地多次發表，馬水龍更是台灣第一位在美國紐約林肯藝術中心，以整場形式發表個人作品的台灣作曲家，開啟台灣邁向國際的重要里程碑。

12月7日《孕育於山海之間》紀念音樂會，將由指揮張佳韻率領鋼琴家辛幸純、梆笛演奏家賴苡鈞，與國立臺灣交響樂團、台中藝術家室內合唱團、濤韻男聲合唱團合作演出，包含《梆笛協奏曲》、《孔雀東南飛》、《關渡狂想曲》、《無形的神殿》等馬水龍生涯中重要代表作品，讓樂迷們再次感受大師作品的磅礡氣勢與細膩情感。

此外，11月7日至12月7日在藝術迴廊舉辦的「馬水龍逝世十週年紀念特展」，將透過珍貴的手稿、照片及相關文物，帶領民眾深入了解馬水龍的音樂世界與其對台灣音樂文化的重大貢獻。

藝術家 玉山
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山金人才永續 戴上桂冠

鳳凰來襲玉山清空 81隊登山客全數安全下山

馬水龍逝世10周年特展、音樂會 衛武營登場

馬水龍逝世10週年 演奏家陳中申再現經典「梆笛協奏曲」

相關新聞

搶救低迷生育率 6家公股行庫生育補助一次看

台灣新生兒數量持續下降，根據內政部發布最新人口統計，今年10月出生數僅9,458人，相較去年10月出生人數大減21.6%...

新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒...

新台幣午盤貶1.6分 暫收31.085元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.085元，貶1.6分，成交金額5.95億美元

等斷頭又失望了！利率飆升、房貸違約率只增0.01個百分點

銀行房貸利率近來大幅攀升，不少人認為一些高槓桿房貸族可能撐不下去斷頭，有機會撿便宜，但根據不動產資訊平台資料，今年第1季...

新台幣開盤升0.4分 為31.065元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.065元開盤，升0.4分

太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶

太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。