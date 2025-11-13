凱基人壽參加2025金融博覽會 以行動與溫度實踐「金融大回饋」精神

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基人壽參與2025金融博覽會，執行副總經理蘇錦隆(中)帶領團隊，至現場與民眾互動體驗，並分享保險理念，展現「金融守護力」，陪伴保戶安心前行。圖／凱基人壽提供
凱基人壽與凱基金控及旗下子公司共同參加2025台北國際金融博覽會，以「KGI金融特快車」為主題，副總統蕭美琴、金管會主委彭金隆亦蒞臨凱基金控主題館參觀，對集團提供民眾一站式的全方位理財服務印象深刻，並對運用AI輔助、大幅降低詐騙發生率的成果表示肯定。

凱基人壽以「守護人生每一步」的理念，詮釋保險不只是風險移轉，更是陪伴民眾面對未來的溫暖力量。展區透過互動體驗串聯日常情境，讓保險的概念更貼近生活。許多民眾在凱基人壽攤位停下腳步，和家人一同測驗保障需求；吉祥物「凱基阿福」熱情帶領大小朋友參與趣味遊戲，現場不時傳來笑聲與討論聲，從職場新鮮人到銀髮族，都能在輕鬆互動中找到屬於自己的保障藍圖，體會到被理解、被守護的安心感。

凱基人壽深信，保險的本質是信任與陪伴。當社會變動越快，保險的溫度就越顯珍貴。秉持品牌精神，凱基人壽以專業與溫度兼具的服務，協助民眾建構兼顧風險防護與照護需求的完整保障；並將關懷延伸至高齡友善、弱勢扶助與災後支援等領域，從高齡客戶錄音輔助服務、微型保險普惠弱勢，到獨家完成花蓮志工團體保險創舉，讓金融不只是制度，更是一種理解與承諾，以行動與溫度實踐「金融大回饋」。

凱基人壽的長期耕耘也化為榮耀印記，備受國內外獎項肯定。包括獲得金管會「114年度公平待客原則評核」前25%績優，成為極少數六度獲獎的保險業者；榮獲亞洲永續報告獎(ASRA)公司治理金獎，是亞洲唯一獲此殊榮的壽險業者；並在國家品牌玉山獎獲得三項大獎，展現誠信治理與創新關懷的雙重實力。

凱基人壽表示，這些肯定印證凱基人壽以具體行動實踐「金融大回饋」，為民眾帶來有感的保險體驗，從第一張保單的信任，到長期陪伴與災後守護，讓「金融守護力」成為人生旅途的堅實後盾，陪伴保戶安心穩步前行。

