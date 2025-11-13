富邦人壽打造「智能語音客服機器人」服務 一句話輕鬆查詢保單

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

在數位轉型的浪潮中，富邦人壽打造「智能語音客服機器人」服務，結合語音辨識與語意理解，讓保戶只需一句話，就能輕鬆完成保單查詢與操作。當保戶撥打080客服專線，即可選擇與智能語音客服機器人對話。在語音流程中說出一句提問，智能語音客服機器人可提供常見問題的解答，保戶也可經由智能語音客服機器人，自主查詢保單相關資料，24小時全年無休，減少等待時間，提升客戶服務體驗。

富邦人壽在2022年便率先推出「語音自助投保旅平險服務」，客戶只要簡單告知「我是誰，要去哪，哪天去，去幾天」，就能透過電話輕鬆完成旅平險投保。現在富邦人壽更以多年的電話客服中心服務經驗，結合微軟Copilot生成式AI 加速提升「客服機器人」回答精準度及效能。以及累積多年的人工智慧技術語音自助服務經驗，推出「語音客服機器人」。

保戶撥打富邦人壽080客服專線後，可簡單以一句話向語音客服機器人提出問題，語音客服機器人解析保戶提問後，回覆最適當切合的答案。比如保戶問「如何註冊保戶會員專區」，語音客服機器人會用語音方式直接回答，並可選擇簡訊傳送相關資訊或官網連結網址；如遇到保戶詢問保單內容時，則會提示保戶以MID行動門號資料核實，在驗證通過後，即可依據保戶會員專區資訊回答客戶。

富邦人壽「智能語音客服機器人」24小時服務不中斷，保戶經MID行動門號資料核實，可查詢範圍包括：查詢保單繳費金額/繳費期限、保單服務人員，也可要求補發保單狀況一覽表、生存金給付通知、滿期金給付通知等。若遇複雜問題，語音機器人也能智慧判斷屬於保費類、借還款類、理賠類或其他的問題類型，自動轉接至有該類專業客服團隊，由客服人員接續電話諮詢服務，確保每一通電話都能獲得最適切的協助。

富邦人壽遵循公平待客原則，導入保險科技創新應用，積極優化保險服務流程，提供更便利及多元化的服務，不僅提供官網智能文字客服，更結合智能語音客服機器人，打造多元且高品質的服務體驗。隨著人工智能技術日益成熟，未來將持續推出更多創新應用，提升保險服務的便利與效率。

