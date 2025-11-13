等斷頭又失望了！利率飆升、房貸違約率只增0.01個百分點
銀行房貸利率近來大幅攀升，不少人認為一些高槓桿房貸族可能撐不下去斷頭，有機會撿便宜，但根據不動產資訊平台資料，今年第1季住宅違約率只較上季略增0.01個百分點，雖是近11季新高，但整體違約率仍相當相當低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，主要還是有金錢需求的民眾，願意降價仍可變現，另外就業市場表現穩定，房貸族不致於出現短期現金流吃緊。
曾敬德表示，央行連續性升息已經有段時間，雖然民眾每個月房貸支出增加，但住宅違約率都維持在萬分之7的超低利率，今年第1季才增加到萬分之8，仍遠低於2009年第1季金融海嘯後的百分之1.39。
主要現在就業狀況相對穩定，民眾不會頓失收入，另外房市仍有一定交易量，一旦個人財務狀況出現問題，可容易將不動產變現，不過關稅問題與先前匯率強漲，部分產業受到衝擊，須留意後續違約率是否有緩步增加的現象。
統計顯示，購置住宅貸款違約率2009年第1季仍高達1.39%，隨後一路下降，2021年第3季跌破0.1%，之後維持一段時間都在0.07%，直到今年第1季才略增至0.08%，整體房貸違約率還是維持歷史相對低檔水準。
若以六都來看，房貸違約率最高的是台北市0.13%，其次是台南市0.08%，高雄市0.08%，新北市0.07%，台中市0.06%，桃園市0.05%，整體都會區房貸族的繳息狀況都相當正常。
曾敬德表示，房貸族比較在意還是工作收入是否穩定，另外現在利息真的比低利年代高一些，但不致於繳不出來，不過現在新購屋的房貸利率負擔的確是比以往重。
