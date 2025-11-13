快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

統一投信推「日日扣」終身0手續費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信日日扣與定期定額比較表。（資料來源：統一投信）
統一投信日日扣與定期定額比較表。（資料來源：統一投信）

全球資本市場今年持續演出大多頭行情，短線雖然震盪，但AI利多匯聚帶動新一輪成長動能，長線多頭行情猶可期。為協助投資人把握市場契機、以更低成本開啟財富成長之旅，統一投信特別推出升級版定期定額：「日日扣」服務，即日起至2026年1月底止，以日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身0手續費」優惠，讓投資人的每一分投入都能完整參與市場成長；成功啟用低檔加碼扣款，再送紅利1,000點。

「日日扣」是指投資人可從每月 1 日至 31 日自由選擇扣款日，打破統一投信過往定期定額僅限每月8日、18日、28日扣款的限制，讓投資人可依薪資入帳、流動收入、財務規劃自主設定扣款日，更靈活、更貼近實務。且新申購或變更設定只需一個營業日即可生效，迅速跟上市場節奏。

紀律投資是王道，逆向加碼更是高手。除了定期扣款之外，還可以設定「低檔加碼扣」，透過電腦或手機瀏覽器、統一投信APP皆可自行設定，當基金淨值下跌達到「指定幅度」時，就能自動加碼扣款「指定金額」。趁低檔時自動加碼扣款，克服人性弱點，累積淨值較低的單位數。

統一投信精選四檔基金作為搭載「日日扣」長線列車的四驅引擎，包括：統一台灣動力基金、統一奔騰基金、統一全球新科技基金及統一台灣高息優選基金。前三檔基金分別代表：國內一般股票型基金、國內科技股票型基金、全球一般股票型基金，投資人可依自己的風險屬性進行選擇，海內外布局都不漏接。若是偏好現金流，則可配置統一台灣高息優選基金，同時追求收益與資本成長的雙重目標。

統一投信表示，長期致力於推動定期定額，升級版的「日日扣」便是落實長期投資、分散進場時點的利器，再加上「終身0手續費」、「低檔加碼」等加分機制，可幫助投資人更從容累積財富。

統一投信 股票
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美最高法院還在審關稅政策 白宮：川普盼落實2000美元關稅紅利

高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

央視揚言抓捕沈伯洋…陸學者：與他有利益往來的行為體需「表明立場」

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

相關新聞

搶救低迷生育率 6家公股行庫生育補助一次看

台灣新生兒數量持續下降，根據內政部發布最新人口統計，今年10月出生數僅9,458人，相較去年10月出生人數大減21.6%...

壽險匯率會計調整大論辯 金管會主委彭金隆強調「允當表達」

壽險業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會正研擬提出匯率會計調整方案，並傾向AC債券攤銷法，引發學界正...

新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒...

等斷頭又失望了！利率飆升、房貸違約率只增0.01個百分點

銀行房貸利率近來大幅攀升，不少人認為一些高槓桿房貸族可能撐不下去斷頭，有機會撿便宜，但根據不動產資訊平台資料，今年第1季...

新台幣開盤升0.4分 為31.065元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.065元開盤，升0.4分

太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶

太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。