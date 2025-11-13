統一投信推「日日扣」終身0手續費

全球資本市場今年持續演出大多頭行情，短線雖然震盪，但AI利多匯聚帶動新一輪成長動能，長線多頭行情猶可期。為協助投資人把握市場契機、以更低成本開啟財富成長之旅，統一投信特別推出升級版定期定額：「日日扣」服務，即日起至2026年1月底止，以日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身0手續費」優惠，讓投資人的每一分投入都能完整參與市場成長；成功啟用低檔加碼扣款，再送紅利1,000點。

「日日扣」是指投資人可從每月 1 日至 31 日自由選擇扣款日，打破統一投信過往定期定額僅限每月8日、18日、28日扣款的限制，讓投資人可依薪資入帳、流動收入、財務規劃自主設定扣款日，更靈活、更貼近實務。且新申購或變更設定只需一個營業日即可生效，迅速跟上市場節奏。

紀律投資是王道，逆向加碼更是高手。除了定期扣款之外，還可以設定「低檔加碼扣」，透過電腦或手機瀏覽器、統一投信APP皆可自行設定，當基金淨值下跌達到「指定幅度」時，就能自動加碼扣款「指定金額」。趁低檔時自動加碼扣款，克服人性弱點，累積淨值較低的單位數。

統一投信精選四檔基金作為搭載「日日扣」長線列車的四驅引擎，包括：統一台灣動力基金、統一奔騰基金、統一全球新科技基金及統一台灣高息優選基金。前三檔基金分別代表：國內一般股票型基金、國內科技股票型基金、全球一般股票型基金，投資人可依自己的風險屬性進行選擇，海內外布局都不漏接。若是偏好現金流，則可配置統一台灣高息優選基金，同時追求收益與資本成長的雙重目標。

統一投信表示，長期致力於推動定期定額，升級版的「日日扣」便是落實長期投資、分散進場時點的利器，再加上「終身0手續費」、「低檔加碼」等加分機制，可幫助投資人更從容累積財富。