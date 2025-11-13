搶救低迷生育率 6家公股行庫生育補助一次看

台灣新生兒數量持續下降，根據內政部發布最新人口統計，今年10月出生數僅9,458人，相較去年10月出生人數大減21.6%，累計今年1至10月出生人數僅90,839人，較去年同期減少18,964人及17.3%，全年出生人數恐再創新低。

除了政府給予經濟層面的補助支持外，建立充足公共托育的育兒政策、友善的工作職場及企業福利、促進男性參與育兒等作為皆是提升生育率的解方之一。以有「金飯碗」之稱的公股銀行而言，近年來調升生育津貼補助，希望藉此鼓勵員工增產報國。

觀察兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、合庫銀行、彰銀、臺企銀等泛公股銀行目前推出生育津貼福利，其中第一胎補助大致落在9.5萬元至12萬元區間，第二胎12萬元至15萬元；第三胎則15萬元至25萬元。

其中，兆豐銀行自2023年8月起調升育兒補助為第一胎12 萬元、第二胎15萬元，第三胎以上18萬元，若以第一胎補助金額來看，目前是兆豐銀行居公股行庫最高；第一銀行則提供生育津貼第一胎10萬元、第二胎15萬元，且今年4月起更提高生育津貼將第三胎以上每胎補助25萬元。

另外，彰化銀行自2024年10月11日起也調整生育津貼補助金，由原本的第一胎5萬元、第二胎8萬元、第三胎36萬元，調整為第一胎10萬、第二胎12萬元、第三胎25萬元，不過，若今年底前出生的第三名新生兒，仍適用修正前補助，享有每名36萬元補助。

以2024年的執行結果來看，兆豐金控及兆豐銀行在生育補助上共補助219人、補助金額2,307.8萬元；華南銀行去年生育補助共246人、補助金額約2,240萬元；合庫金去年也補助149名員工、生育津貼共發放1,640萬元；彰銀有111名員工申請補助，補助金額逾1千萬元；至於臺企銀則補助137名員工生育補助金、合計1,201.5萬元。