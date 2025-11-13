獨／金管會約談、金檢10家銀行 民營金控旗下銀行幾乎全數入列

金管會12日在立法院財委會上表示，已約談、金檢10家與太子集團有金流往來關係的銀行，根據本報調查，八家公股行庫清查之後確定和太子集團完全沒有存匯、融資等往來，10家銀行全為民營銀行背景，其中，民營金控旗下的大型、中型銀行，至少7家銀行入列。

由於10家銀行合計已有報送總計52次的大額通報和疑似洗錢通報次數給FIU（國家洗防情資中心），但FIU仍無法根據銀行報送的資料作快速的判讀，以致於非得等美國司法部出手發函給我國，才能確認太子集團在台洗錢，也令外界矚目，是否國家洗錢防制機制已「失靈」？對此，多位銀行業高層私下坦言，其實目前銀行業的大額、疑似洗錢的通報太浮濫的確是問題，會干擾FIU的判讀，但倘若不通報，銀行業又會有違規及被究責的問題，這對銀行業而言，已是兩難，對於FIU或是執法機關，要根據銀行通報來找到洗錢非法份子，更是大海撈針，據了解，現在的命中率極低，只有不到萬分之二。

聚焦金融業別忘了DNFBP也是重角

而另一個有待補的破網，則為如何強化DNFBP（特定非金融專業人士與事業體）在洗防上的監理，此一問題恐怕是重中之重。

國際洗防組織不只重視金流，也高度重視DNFBP的管理，所謂的DNFBP，諸如律師、地政士這些非金管會所管轄的職業別都是。就以台灣的洗防分工為例，銀行由於沒有調查權，因此只能把疑似洗錢的態樣通報給FIU，但倘若在此同時，DNFBP的管理也能發揮功能，就可助益FIU的調查結果。

業界高層舉例，豪宅的交易買賣一定要有地政士處理交易及過戶程序，倘若地政士能把不合理疑似洗錢的豪宅交易買賣案通報出去，就更有助於FIU在受理銀行通報資料之後的判讀。

而現在還有很多洗防通報的死角，一位在洗錢防制有多年經驗的資深專家就舉豪車為例指出，現在透過豪車洗錢越來越頻繁，以此次案例來看，台北地院所查扣的太子集團在台資產也包括了26台豪車，竟然一台車可洗2億元，但車商卻並未被強制要作洗防通報，此外還包括銀樓，也經常是進行黃金洗錢的處所，因此，如何落實要求DNFBP加入洗防陣容，都是現狀有待改進之處。

通報太浮濫使得成案率不到萬分之二

至於金融體系，另一個可去評估檢視之處，在於現行銀行體系的大額通報和疑似洗錢案件的通報數量，是否太浮濫以致於執法機關在審查時無法負荷？倘若如此，該如何修訂申報的標準？

例如，此次十家銀行共作出52次的通報，但由於現行通報太浮濫，使這52起的通報，在報送FIU之後，也形同「淹沒」在汪洋大海當中。不用說疑似洗錢申報了，現行只要匯款金額超過50萬元，就需要通報，每天報送到FIU的通報資料筆數太過龐大，根本沒有足夠的人力去查核，以致於銀行雖然都有依法通報，但最後真正被查出有洗錢事實的比率不到萬分之二，執法機關在審案時形同「大海撈針」，如何能把銀行的通報和FIU的審查完美結合，自然是其中一項重點。

目前金管會的金檢人員已兵分十路，分赴太子集團有往來的十家銀行，去實地了解銀行的CDD、EDD是否有確實，據了解，之所以無法立即判讀銀行在作這些徵信事務上是否有缺失，主要由於調查才剛開始，如同金管會主委彭金隆所說：「看證據說話。」金檢結果至少要一個月之後才會出爐，而此次的金檢行動，也代表金管會除了要求銀行依法通報之外，也要求銀行在「品質」面更精確的掌握客戶背景資料的變化，以在第一時間掌握到疑似洗錢的線索，檢查局已經向這十家銀行調閱所有的相關徵信資料來檢視是否有把洗防工作「作到位」。

至於立委質疑銀行提供太子集團旗下資本額僅300多萬的公司，每間公司可融資2億多，共融資6億多買豪宅，但在銀行體系，借款金額多寡，其實跟資本額不見得有直接關係，仍和其行業別有關。據悉，這幾家公司在經濟部商業登記為不動產投資公司，其中除了以不動產抵押的借款成數大約取得資金僅占物件市值的3至4成，另外也有存單質借加強擔保性之外，該銀行在融資之前，還有再去調查不動產投資公司在海外地區包括香港、新加坡、美國等地都有投資實績，並非「空殼」，換言之亦有依照授信5P原則進行審核，而且該銀行的疑似洗錢通報，其中有一筆即和認為還款過於快速，還款來源不明有關。

而銀行體系在洗防上還有多大的努力空間？或許金管會之後出爐的金檢結果，可以供作參考，但恐怕相當有限，包括太子集團案連報送資料52次都無法成案是其中一項盲點之外，另一個關鍵，在於銀行沒有「調查權」，因此只能依照銀行公會所頒布的洗錢防制指引的50多種態樣，對於可疑態樣往FIU申報。

舉例來說，僑外資來開戶，不但要拿著經濟部投審會所核可的證明，而且還要主動向經濟部比對，而且還得去比對其聲稱的營業項目是否屬實，銀行才願意開戶，這些銀行現在都在作了；就以此次太子集團案為例，甚至有銀行因為客戶太早還款而懷疑資金來源，因此作出疑似洗錢申報，但後續的調查，除非是檢調或FIU認為有需求，再來向銀行調閱更多的資料，否則的話銀行也無法再介入調查。

對於上述種種，不論是FIU對於銀行通報資料的判讀、檢調的查案，或是銀行內部過濾疑似洗錢的態樣，投入更多的AI技術來取代人工作更快速的解析，也是可提升效能的方式，但最標本兼治的方式，仍得回歸到檢視現行的通報標準，以及非金融體系的DNFBP洗防是否到位，否則國家洗防機制恐將永遠失靈。