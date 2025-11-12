獨／壽險業降低匯率波動 強化資本配套措施今日首度曝光

壽險業降低匯率波動的強化資本配套措施有譜。據了解，壽險公會今（12）日下午召集業者商討此案，強化配套措施的版本也首度曝光，將朝外匯價格準備金的水位和特別盈餘公積兩大面向強化，要求業者在降低避險比率後，對各年度的稅前盈餘及當年度的稅後盈餘，要各提存5%分別入外價準備金、稅前盈餘公積，等於年度盈餘將再增提10%不配發股利。

壽險公會評估，由於設計外價準備金制度之初已有充份考量，將所節省的避險成本支出提存至外匯價格變動準備金及特別盈餘公積，且為強化資本結構，當年度有稅後盈餘時，亦會提列10%至特別盈餘公積以限制盈餘分配。

因此，基於匯率評價會計處理方式有所改變，為求更加強化壽險業抵禦匯率風險能力與資本結構，壽險公會將再建議新增每年稅前盈餘提存5%至外匯價格變動準備金，且當年度有稅後盈餘時，由現行提列10%增加為提列15%至特別盈餘公積；之所以作此提案，壽險公會評估，主要是延續原制度精神，在現有基礎上，繼續提升企業面對匯率波動的韌性與資本穩健性。

根據壽險公會所研議的版本，未來外匯價格變動準備金須依照各年度稅前盈餘提存5%至外匯價格變動準備金。另外，當年度的稅後盈餘現行已提列10%至特別盈餘公積，現在則進而要求再多提5%，亦即提列比率增至15%來作為財務後盾。

業界人士則認為，壽險公會的提案，主要在於避險比率降低的同時，國外投資曝險部位也應相應增加，必須再增加相關提存來作為準備金，而現行外價準備金機制就已經有此精神，把業者所節省的避險成本，分別提存於每月固定提存金額及年度特別盈餘公積，這種概念亦即避險成本即使省下來，也並非分配予股東，而是轉化為長期準備金累積，有助於提升資本韌性與風險承擔能力，尤其是先前已經有提存10%至特別盈餘公積的要求，現在則再往上提5%。