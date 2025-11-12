縮短所得差距 央行提對策

中央銀行副總裁嚴宗大今（13）日將赴立法院財委會報告，「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」，央行在書面報告指出，央行採取貨幣等政策有助於緩和所得不均情勢，但仍須仰賴政府的財政與結構性政策，如調升最低工資、將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅之重分配效果，均有助改善家庭所得差距。

財政部書面報告則指出，持續透過建置合理稅制等方向縮小貧富差距，例如調整免稅額、扣除額、房地合一稅挹注長照基金、減徵節能家電及汽機車貨物稅等。

央行報告指出，新冠疫情後，台灣經濟表現優於主要先進國家，物價相對穩定，帶動全民薪資與人均所得同步提升，所得分配不均度亦低於多數國家，顯示經濟成長成果已逐步惠及全民。

以國際比較觀之，央行指出，2024年台灣每人Gini係數僅0.277，遠低於中國大陸與美國的0.47、新加坡0.44、英國0.33及南韓0.32，顯示台灣整體所得分配狀況相對均衡，優於主要經濟體。Gini係數愈接近1，表示所得分配愈不平均。

央行表示，以2019年為基期，預估2025年台灣實質GDP規模將比2019年成長26%，增幅高於美國的15%、南韓12%、歐元區與日本各6%、以及英國2%。物價方面，台灣2025年消費者物價指數（CPI）相較2019年上升11.5%，遠低於英國（28.5%）、美國（26.1%）與歐元區（22.8%）南韓（17.1%）與日本（11.9%），顯示在全球通膨壓力下，台灣物價控制成效良好。

報告指出，穩健的經濟成長推升薪資與人均GDP。自2015年至2024年，台灣工業與服務業受僱員工每月名目總薪資由48,956元增加至61,002元，成長24.6%。其中，疫情後（2020年至2024年）年均成長率達2.7%，高於疫情前的2.3%，反映近年基本工資連年調漲與產業景氣回升帶動薪資增長。