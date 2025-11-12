國保明年調漲 影響270萬人

衛福部昨（12）日宣布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險月投保金額，自2026年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，調整後每人每月自付保費將增加43至84元不等，受影響人數約270萬人。

衛福部表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額。

衛福部表示，國保月投保金額自2023年起為19,761元，CPI累計成長率已達6.79％，因此2026年1月1日起，依法將調整為21,103元。

2026年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為105,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此每年約增加37.5億元保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用。