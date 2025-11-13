新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒。

正方主張應以「經濟實質」取代「形式一致」，反方警告恐撕開財報透明底線。一場關乎40兆壽險資產的世紀爭論，將在2026年定生死。

正方以台大會計系名譽教授林世銘為代表，主張應允許壽險業採用特殊的會計處理方式，以反映長期經營的經濟實質，避免短期匯率波動造成鉅額且效果有限的避險成本。

他援引《IAS 1》第19段指出，當遵循會計準則會產生誤導或與財務報表目的衝突時，若法規允許，可採替代性會計處理。

他提出三大關鍵理由。首先，壽險持有到期的AC債券多數不會立即處分，短期匯率波動屬未實現損益，卻逼業者十年花2兆避險，形同「白燒錢」；其次，IAS 1允許在「誤導使用者」時採替代處理；第三，既然利率變動可攤銷入息，匯率差異理應比照辦理，以長期鏡頭呈現真實體質。

反對派則認為，AC債券屬貨幣性項目，依《IAS 21》須按期反映匯率變動，否則將違反國際準則，恐影響台灣評級與外資信任；其次，若匯損不再入帳，將讓財報出現「透明黑洞」；最後，他們批評壽險業「把風險管理失誤交給會計埋單」，呼籲「金融業該控風險，不是改規則」。

識者認為，若會計的使命是反映經濟實質，那麼堅守形式的一致，是否反而讓真實被掩埋？但若輕易放寬準則，又可能撼動信任的根基。

這場爭論輸贏，也許不在準則條文，而在一個更根本的提問：當財報不再只是數字，而是國家金融信任的語言，我們究竟想讓世界看到台灣的穩健，還是它的誠實？