快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

經濟日報／ 記者 廖珮君
壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。聯合報系資料照
壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。聯合報系資料照

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒。

正方主張應以「經濟實質」取代「形式一致」，反方警告恐撕開財報透明底線。一場關乎40兆壽險資產的世紀爭論，將在2026年定生死。

正方以台大會計系名譽教授林世銘為代表，主張應允許壽險業採用特殊的會計處理方式，以反映長期經營的經濟實質，避免短期匯率波動造成鉅額且效果有限的避險成本。

他援引《IAS 1》第19段指出，當遵循會計準則會產生誤導或與財務報表目的衝突時，若法規允許，可採替代性會計處理。

他提出三大關鍵理由。首先，壽險持有到期的AC債券多數不會立即處分，短期匯率波動屬未實現損益，卻逼業者十年花2兆避險，形同「白燒錢」；其次，IAS 1允許在「誤導使用者」時採替代處理；第三，既然利率變動可攤銷入息，匯率差異理應比照辦理，以長期鏡頭呈現真實體質。

反對派則認為，AC債券屬貨幣性項目，依《IAS 21》須按期反映匯率變動，否則將違反國際準則，恐影響台灣評級與外資信任；其次，若匯損不再入帳，將讓財報出現「透明黑洞」；最後，他們批評壽險業「把風險管理失誤交給會計埋單」，呼籲「金融業該控風險，不是改規則」。

識者認為，若會計的使命是反映經濟實質，那麼堅守形式的一致，是否反而讓真實被掩埋？但若輕易放寬準則，又可能撼動信任的根基。

這場爭論輸贏，也許不在準則條文，而在一個更根本的提問：當財報不再只是數字，而是國家金融信任的語言，我們究竟想讓世界看到台灣的穩健，還是它的誠實？

壽險業 匯率 財報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00922鎖定台股AI領頭羊、00725B穩健債券收息！ 股債布局成主流選擇

港多幣種數碼綠債掀熱潮 總認購額167.7億美元冠全球

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

Google 、亞馬遜等支出大增添隱憂 雲端大咖債券爆拋售潮

相關新聞

壽險匯率會計調整大論辯 金管會主委彭金隆強調「允當表達」

壽險業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會正研擬提出匯率會計調整方案，並傾向AC債券攤銷法，引發學界正...

新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒...

太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶

太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...

開放穩定幣 逐步規劃

穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第...

台幣收31.069 半年低點

新台幣兌美元匯價昨（12）日連續第四個交易日收盤在31元關卡，終場以31.069元作收，貶值1.7分，下探逾半年新低，成...

玉山金人才永續 戴上桂冠

2025年《天下雜誌》「天下人才永續獎」昨（12）日舉行頒獎典禮，玉山金控連續三年榮獲大型企業-金融業第一名。玉山秉持「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。