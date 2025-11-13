快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

金管會主委彭金隆對健保補充保費 表達立場

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11%補充保費，引發民怨而暫緩規劃。金管會主委彭金隆昨（12）日在立法院財委會答詢指出，金管會尊重衛福部專業，該制度並非最終定案，若涉及資本市場運作，金管會有義務提供可能的影響與專業建議，確保維護資本市場透明度與公平性。

面對多位立委質疑衛福部未與金管會討論，就對外發表補充保費調整方向納入股利收入，可能衝擊長期投資人與小資族；彭金隆回應，衛福部已說明該制度暫緩規劃、研議中，對於這類涉及多部會、內容又複雜的議題，跨部會溝通是必要的，金管會樂意、也必須提供必要資訊協助研議。

彭金隆說，健保費率屬衛福部權責，金管會會就潛在影響進行分析，提供資料與專業建議，作為政策參考，並強調金管會須捍衛資本市場的透明度與公平性。

金管會 二代健保補充保費 衛福部
