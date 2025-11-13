壽險匯率會計調整大論辯 金管會主委彭金隆強調「允當表達」

壽險業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會正研擬提出匯率會計調整方案，並傾向AC債券攤銷法，引發學界正反意見。立委賴士葆昨（12）日表示，壽險業面臨匯率痛點仍應遵守國際財報準則；金管會主委彭金隆說，國際準則是為了要「允當表達」，而非死守準則。

立院財委會昨天邀請金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

彭金隆立法院談話重點

賴士葆質詢時說，國際規範是有公允性，金管會大開後門修改國際財報準則，恐有利壽險業美化帳面，這如同一個人發燒38度，你卻把它換一個溫度計，為何要去改它？匯率升貶，為何金管會要替壽險業者善後？

彭金隆說，金管會沒有替壽險業者善後。這是一個專業可討論問題，本來學術探討、政策都可以受公評，這是為了整個壽險業問題，目前正在尋求社會共識中。

若以全世界使用IFRS17來看，不是每個國家都完全一樣，很多國家根本不採行，是根據不同需要來做。國際準則是為了要允當表達，不是要死守準則。他並透露，他本周二（11日）才跟會計界的人溝通。

財委會最後仍通過賴士葆等四人的臨時提案，要求金管會研議採取暫行性措施的可行性，以化解壽險業面對匯率變化難處時，仍然應該遵守國際財報準則，以忠實呈現壽險業經營結果。且該研議結果半年內提交財委會。

據了解，立委希望遵守國際財報準則的前提下，與金管會研議如何兼顧允當表達及避免業者砸大錢避險。彭金隆將在周五拜會賴士葆做進一步討論。

壽險公會日前討論四大匯率會計調整方案中，以「AC債券攤銷法」最受支持，因可顯著降低淨曝險、穩定財報波動，又不影響淨值。壽險業盼新制最快明年元旦上路，讓財報更貼近經營實況。

依照現行制度規定，所有外幣債券都須按月評價匯率變動，導致匯率波動直接反映在損益，帳面獲利與實際經營脫鉤。若改採AC攤銷法，多數債券可排除即期匯率影響，大幅降低損益波動。

壽險業者指出，AC攤銷法雖無法完全消除避險衍生性商品的評價波動，但能顯著降低淨曝險規模，讓會計制度更符合壽險長期經營特性。