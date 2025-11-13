快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

兆豐銀致力海岸生態維護

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
兆豐銀行推動海洋永續，榮獲海委會首屆企業海洋永續貢獻獎，昨日由副總統蕭美琴（左）頒獎給兆豐銀行總經理黃永貞（右）。兆豐銀行／提供
兆豐銀行以實際行動支持海洋永續發展，自2023年起攜手兆豐銀行文教基金會與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會，合作推動「築巢護岸 永續飛翔」計畫，致力於海岸生態維護與海洋生物多樣性保育，確保生態系統功能得以永續延續。此作為於第一屆「企業海洋永續貢獻獎」評選中獲得肯定。

本計畫聚焦台南七股地區的濱海鳥類繁殖棲地營造與環境教育，打造約5公頃的優質棲地，守護小燕鷗等海洋指標物種，兆豐銀行除了有75位員工及眷屬參與志工活動外，亦成功繁殖小燕鷗超過200巢，並透過直播攝影機全球即時播送繁殖生態、舉辦多梯次偏鄉科普教育營隊，成果斐然。

今年首度設立的「企業海洋永續貢獻獎」依企業規模分為一般企業組及中小企業組，並根據企業去年至今年期間於國內投入減少海洋汙染、保護海洋生物多樣性、復育藍碳生態系、推動海洋循環經濟、扎根海洋教育領域的具體貢獻進行評審。兆豐銀行在「一般企業組」脫穎而出，展現企業在海洋生物多樣性保育與濱海棲地永續經營上的卓越貢獻。

兆豐銀行表示，企業不僅是經濟發展推手，更肩負守護自然環境責任。此次獲獎，不僅肯定兆豐銀行長期投入ESG行動，更彰顯企業持續深化與NGO、社區及政府合作，推動海洋永續發展的最佳示範。

未來，兆豐銀行也將持續推動棲地管理、教育推廣與跨域合作，期望將七股頂山地區打造為國際級濱海鳥類保育示範基地，為台灣海洋永續發展注入源源不絕的動能。

