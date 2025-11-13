中信金奪企業海洋貢獻獎

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控榮獲海委會首屆「企業海洋永續貢獻獎」殊榮，昨日由副總統蕭美琴（左）頒獎予台灣人壽總經理莊中慶（右）。中信金控／提供
中信金控榮獲海委會首屆「企業海洋永續貢獻獎」殊榮，昨日由副總統蕭美琴（左）頒獎予台灣人壽總經理莊中慶（右）。中信金控／提供

中信金（2891）落實企業永續，除了近期拿下《天下雜誌》「天下永續公民獎」大型金融業第四名，昨（12）日再獲海洋委員會首屆「企業海洋永續貢獻獎」殊榮、2025「天下人才永續獎」大型企業金融業第三名。亦於日前勇奪《親子天下》主辦之「友善家庭職場獎」大型企業金融業前五強。

今年以來，中信金已奪得逾50項國內外永續大獎，展現中國信託引領台灣金融業永續發展，對內打造幸福職場、對外堅持守護生物多樣性的卓越表現。

台灣四面環海，為促進社會各界對海洋永續發展的關注與支持，海委會今年首度設立「企業海洋永續貢獻獎」，表彰致力維護海洋生態之企業。副總統蕭美琴特地出席頒獎典禮，期許帶動更多企業響應，讓海洋永續行動成為企業文化，中信金旗下台灣人壽總經理莊中慶代表受獎，台灣人壽永續大使─吉祥物「台灣阿龍」亦率隊熱情應援。

中信金2023年發布全台首本自然相關財務揭露（TNFD）報告書，評估企業營運對自然生態的依賴和衝擊，投入鯨豚調研、海草復育及棲地生態保育行動，守護海洋生物多樣性，今年更號召旗下四家子公司，攜手台江國家公園推動濕地治理、黑面琵鷺及陸蟹保育、友善魚塭與偏鄉教育計畫，打造國家公園首個公私協力的「其他有效保育措施」（OECM）。

中信金亦善用金融影響力實踐聯合國永續發展目標（SDGs），於7日勇奪國內永續評鑑指標性獎項「天下永續公民獎」，由金管會主委彭金隆頒獎、中信金副總孫紀蘭代表受獎，彭金隆期許獲獎企業發揮「資金引導」的關鍵影響力，帶動各行各業走向永續。

中信金亦摘下2025「天下人才永續獎」大型企業金融業第三名，以及「友善家庭職場獎」大型企業金融業前五強，主要得獎原因為中國信託視員工為永續發展關鍵資產，並且擴大安家生養，提供優於法規的產假、陪產假、親子假及員工關懷假，兼顧員工職涯與家庭照顧。

永續 中信 職場
